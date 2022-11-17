屏東榮總開幕　蘇清泉讚蘇貞昌院長為屏東鄉親健康做出的貢獻

▲東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長感謝蘇貞昌院長 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院自創院起一直以守護屏東鄉親健康為己任，配合各類醫療衛生政策，向來低調行事不邀功，背負著重度急救醫院的責任，在這次COVID疫情期間亦是如此，全體醫護同仁除了照顧疫情指揮中心分配收治的大量重症病患，心力殫竭之下，還接受縣府的指派，盡責完成相關防疫措施。

新冠肺炎爆發以來，安泰醫院默默的到新園鄉進海宮做移工普篩、默默的執行24小時門、急診全天候PCR篩檢任務；默默的7台PCR機器火力全開，醫檢師早晚加班承接屏東縣多數醫院的PCR檢體；默默的在加護病房收治重症新冠肺炎印度(Delta)變種病毒患者；默默的在正壓開刀房為新冠肺炎病人手術；默默的幫居家隔離的尿毒症病人血液透析治療等。

「在病毒侵害鄉親健康的第一時間，我們配合政府指派，堅守岡位，即使被人刻意忽略我們的貢獻，我們仍堅定意志，無悔付出。」

30年來，安泰醫院經歷了SARS疫情、88風災、COVID疫情及各類重大事故等天災人禍，深刻體驗到屏東鄉親對重度急救責任醫院的迫切需要，這是極度艱巨的責任與負擔，站在「守護屏東人生命」的立場，不單是安泰醫院，期待有更多醫院加入重度急救責任醫院的行列，越多越好，特別是在屏東的偏鄉。

蘇清泉感謝並肯定蘇貞昌院長為屏東鄉親「核定」了超過百億的預算興建屏東榮總醫院，使鄉親的健康與生命更有保障，相信不久的將來，屏東榮總將經衛福部的評鑑認可後，很快會成為屏東的重度急救責任醫院之一，安泰醫院也將與屏東榮總、部屏、屏基、國仁、寶建、輔英、茂隆骨科、枋寮醫院、南門醫院等屏東盟院好朋友，以及屏東縣各衛生所與各基層診所，共同成為守護鄉親生命健康的好夥伴。

蘇清泉表示，「醫療長照」是他政策中重要的一環，若當選縣長，企盼蘇貞昌院長或繼任的中央長官也能秉持「好的事情、對的事情」持續做的精神，繼續支持大屏東各項重要建設經費，不分藍綠全心全意為所有縣民謀福利，共創真正的屏東榮耀。