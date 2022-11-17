【廣編】愛爾麗集團與晶鑽生醫共組醫美台灣隊　搶攻海外顏值商機

▲愛爾麗集團與晶鑽生醫啟動採購合作，本次合約由愛爾麗集團董事長常如山（中）、晶鑽生醫總經理謝佳憲（左2）代表雙方簽署。

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圖、文／愛爾麗提供

台灣最大醫美診所通路愛爾麗集團與美容科技領導廠商晶鑽生醫簽訂採購合約。愛爾麗將向晶鑽生醫採購包括提美拉線材在內的全品項醫材，合約總金額為新台幣3,000萬元，預計一年內分批出貨。透過雙方優勢資源的整合，未來有機會再攜手搶攻東南亞龐大的顏值商機，創造多贏利益。

愛爾麗集團董事長常如山表示：「通路商最貼近消費者，掌握完整的消費趨勢，同時也肩負將質優產品提供給消費者的社會責任。晶鑽生醫是少數兼具創新研發與自有品牌的本土供應商，透過我們在全台醫美診所通路創造的差異化附加價值，不僅可共同把餅做大、創造雙贏，亦有助建構本土醫美產業生態系。」

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示：「愛爾麗集團在海內外擁有強勢的醫美診所通路，並擅於引進最新的技術與產品接軌國際，我們很高興能與愛爾麗達成協議，這不僅是對晶鑽生醫專業技術與產品策略的肯定，也讓我們進一步朝成為醫美上游材料供應平台目標邁進。期待雙方的合作能為消費者做好把關，提升整體服務品質與本土產業競爭力水平。」