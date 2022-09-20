常如山率團敬軍　感謝官兵戍衛疆土辛勞

圖、文／愛爾麗提供

軍人子弟、熱心公益的愛爾麗集團總裁常如山今日不辭舟車勞頓，前往谷關特訓中心等5個單位敬軍，慰勉中部駐軍，代表企業界感謝國軍守護家園的努力付出。

曾是特戰部隊退伍的愛爾麗集團總裁常如山，長期熱心公益活動，幫助弱勢團體，上午他偕同愛爾麗集團劉貞華總經理、劉怡萱執行長及新北市軍人服務站站長吳遠里等人，前往中部敬軍。

首站敬軍行程來到陸軍谷關特訓中心，讓常如山如同回到當兵時的老家般親切，他特別親身體驗特戰官兵的戰技訓練，因為平日就相當重視體能的常如山，特戰的訓練科目都難不倒他；同時，特訓中心也安排他參觀裝備與各式特戰服裝，對於特訓中心留下了深刻的印象。

隨後，常如山也在清泉崗基地頒發空軍第三聯隊、36化兵群、防空795旅、58砲指部等單位勞軍款，慰勉官兵戮力戰訓、保衛家園的辛勞。

常如山說，國軍是維護國家安全最重要的力量，有官兵弟兄姐妹的努力與奉獻，國家才得以繁榮發展，人民才得以安心，他自己會持續扮演愛國敬軍的企業家角色，做國軍最忠實的後盾。

此外，正因爲常如山的支持國軍與強大的行動力，讓他榮膺今年國防部的敬軍模範，惟日前無法親自出席領獎，新北市軍人服務站站長吳遠里也特別利用敬軍的機會，轉發國防部頒授的獎狀給他，表達敬意與感謝。