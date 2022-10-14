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愛爾麗醫療集團支持兒童足球發展　迷你足球賽全台22縣市開跑

▲▼愛爾麗,贊助,足球。（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗集團董事長常如山總是以實際行為及行動投入社會公益。

圖、文／愛爾麗提供

2022世界盃足球賽將在卡達舉辦，國內傳統基層足球重大賽事「111年度國民小學迷你足球」也搭上這股熱潮，自10月賽期開始至11月底決賽，總共踢跨全台22縣市，超過500場比賽。以安全、有趣為核心的迷你足球活動，是以幼兒園與國小低年級幼童為主要推廣目標族群，讓國內足球發展基礎擴及6歲以下的孩子，也讓這項全世界風行的運動項目以小手拉大手的方式更快速地在國內流行。

公益暖心醫美龍頭愛爾麗醫療集團秉持著為台灣運動扎根盡一份心力的熱誠，推廣基層足球目標一致，特別撥款贊助迷你足球賽事，為小朋友加油打氣，兩者結合是推動足球運動的一大助力。

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▲▼愛爾麗,贊助,足球。（圖／愛爾麗提供）

▲公益暖心醫美龍頭愛爾麗醫療集團推廣基層足球，特別撥款贊助迷你足球賽事，為小朋友加油打氣。

愛爾麗集團董事長常如山和總經理劉貞華致力於公益多年，總是以實際行為及行動投入社會公益，不僅每年捐贈偏鄉多部救護車與醫療器材、大力捐助各地方弱勢團體，對於兒童偏鄉資源和兒童運動普及化提申，也同樣付出心力。這次和迷你足球協會的合作，即是因為站在雙方秉持相同對推廣台灣足球運動的理念，為足球運動向下扎根，在全台各地運動在地化盡一份心力。

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