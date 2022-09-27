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「瑞絲朗」助魅力無懈可擊！　高顏值自帶濾鏡跟修圖說bye

▲瑞絲朗歡慶25週年，請來帥氣男星鳳小岳擔任品牌大使。鳳小岳現場也不藏私透露成為男神女神的祕訣就來自「瑞絲朗」，就像是自帶濾鏡，從此不用再修圖也能美美上鏡。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

瑞絲朗邁入第25週年，總經理Brian與品牌大使鳳小岳一同切下蛋糕，現場氣氛熱鬧非凡。品牌大使鳳小岳表示，「25年了！我覺得一個品牌能擁有這麼久的歷史，就是它的實力跟品質保證。瑞絲朗所代表的精神就是美麗、自信跟純粹，而保持這些精神外，也能保有住自己獨一無二的魅力所在。」

▲▼「瑞絲朗」助魅力無懈可擊！　高顏值自帶濾鏡跟修圖說bye。（圖／高德美大藥廠提供）

▲▼來自瑞典的玻尿酸品牌瑞絲朗迎來第25週年生日，請來鳳小岳擔任品牌大使。（圖／高德美大藥廠提供）

▲▼「瑞絲朗」助魅力無懈可擊！　高顏值自帶濾鏡跟修圖說bye。（圖／高德美大藥廠提供）

歡慶之餘更透過小遊戲帶大家對品牌有更多認識。高德美自1981年成立後，一直致力深耕皮膚病學領域，旗下品牌瑞絲朗1996年上市以來在消費者心中持續累積信賴。總經理Brian說，「在醫美這個領域，高德美藥廠有最充分的產品線，瑞絲朗是全台灣第一支使用在臉部的玻尿酸，我們在1996年時就獲得美國FDA核准，全球也已經有五千萬人次選擇使用瑞絲朗。」

▲▼「瑞絲朗」助魅力無懈可擊！　高顏值自帶濾鏡跟修圖說bye。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高德美大藥廠總經理Brian。（圖／記者謝盛帆攝）

除此之外為貼近消費者需求，瑞絲朗不斷推陳出新，期盼滿足每個人能呈現出心中最理想顏值。總經理Brian補充說，「我們有兩個主要技術，一個是NASHA，另一個是OBT技術。瑞絲朗的NASHA技術它的玻尿酸成份跟人體最接近，當消費者選擇NASHA技術的瑞絲朗玻尿酸時，可以把角度做得更立體，支撐度更好。另外這兩年瑞絲朗也上市了另一個技術叫『OBT動態平衡技術』，在做動態表情的時候，透過我們新的動態平衡技術，可以讓動態表情更自然，就不會有傳統像是塑料臉這樣的感覺。」想讓自己變成男神女神，除了選擇原廠認證診所與專業醫師充分溝通外，並搭配使用原廠正貨產品才能美的更有保障。

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