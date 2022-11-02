愛爾麗、臺南市刑友會捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

圖、文／愛爾麗提供

為擴充員警使用警械的多元性，愛爾麗集團與臺南市刑事警察之友會公益捐贈再創全國之先，31日特別捐贈30枝最新型三發式電擊槍給臺南市政府警察局刑事警察大隊，未來刑警大隊在每一部偵防車上至少配置一把電擊槍，執勤同仁於實施搜索、拘提、逮捕等攻勢勤務時，可選擇以電擊槍（非致命性警械）壓制歹徒，同時亦可保障自身安全，此執勤方式可提升員警應勤裝備的多元性及實用性。

愛爾麗集團總裁常如山、總經理劉貞華與臺南市刑事警察之友會理事長劉怡萱（愛爾麗集團執行長）均熱心參與國內各項公益活動，鑒於今年8月發生殺警奪槍案，特別關心臺南市員警權益並提供幫助，因此捐贈新式電擊槍以強化員警應勤裝備。

此次捐贈的30枝新式電擊槍及210個電擊彈，市價約新台幣50萬元，該電擊槍排除傳統電擊槍僅能單發且為火藥式發射的缺點，選用含有「三連發」裝填及「無火藥」擊發方式，讓員警在面對歹徒時，能減少電擊槍裝填時間，換取更多現場判斷時間，亦能有效降低對於人體的殺傷力。未來員警執行勤務、任務時，即能以最小侵害的方式緝捕歹徒並同時保障員警執勤安全。今年年底地方公職選舉將屆，本局宣誓反毒品、反詐騙、反賄選等犯罪行為「零容忍」的決心，本項裝備經更充實員警使用警械的技能，本局將持續不斷執行各項專案掃蕩，展現打擊犯罪、維護治安的決心。