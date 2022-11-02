　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

愛爾麗、臺南市刑友會捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

捐贈最新連發電擊槍 南市刑警最有力靠山（圖／愛爾麗提供）

圖、文／愛爾麗提供

為擴充員警使用警械的多元性，愛爾麗集團與臺南市刑事警察之友會公益捐贈再創全國之先，31日特別捐贈30枝最新型三發式電擊槍給臺南市政府警察局刑事警察大隊，未來刑警大隊在每一部偵防車上至少配置一把電擊槍，執勤同仁於實施搜索、拘提、逮捕等攻勢勤務時，可選擇以電擊槍（非致命性警械）壓制歹徒，同時亦可保障自身安全，此執勤方式可提升員警應勤裝備的多元性及實用性。

愛爾麗集團總裁常如山、總經理劉貞華與臺南市刑事警察之友會理事長劉怡萱（愛爾麗集團執行長）均熱心參與國內各項公益活動，鑒於今年8月發生殺警奪槍案，特別關心臺南市員警權益並提供幫助，因此捐贈新式電擊槍以強化員警應勤裝備。

此次捐贈的30枝新式電擊槍及210個電擊彈，市價約新台幣50萬元，該電擊槍排除傳統電擊槍僅能單發且為火藥式發射的缺點，選用含有「三連發」裝填及「無火藥」擊發方式，讓員警在面對歹徒時，能減少電擊槍裝填時間，換取更多現場判斷時間，亦能有效降低對於人體的殺傷力。未來員警執行勤務、任務時，即能以最小侵害的方式緝捕歹徒並同時保障員警執勤安全。今年年底地方公職選舉將屆，本局宣誓反毒品、反詐騙、反賄選等犯罪行為「零容忍」的決心，本項裝備經更充實員警使用警械的技能，本局將持續不斷執行各項專案掃蕩，展現打擊犯罪、維護治安的決心。

ET快訊
全台195位議員候選人有前科！　「3縣市」最多
快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」
IKEA確定插旗嘉義！　默默徵才「開出7職缺」
陳耀訓蛋黃酥大漲價！　每盒貴180元
女垂掛病床死亡3小時才發現！　醫院須賠198萬
快訊／世界大賽第3戰　費城人5轟7比0炸翻太空人！
台灣爆首例XBB本土！　研究：「這年齡層」感染率最高
北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機
福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！　「企鵝情書」全被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

愛爾麗、臺南市刑友會捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

「灃食主廚到我家」開放報名　免費入校傳授24道經典營養午餐心法

療癒系服務犬送愛到烏來　守護華山孤老盼您+1

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

愛爾麗、臺南市刑友會捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

「灃食主廚到我家」開放報名　免費入校傳授24道經典營養午餐心法

療癒系服務犬送愛到烏來　守護華山孤老盼您+1

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

清純偶像破滅！不倫4X歲已婚企業家「零遮掩約會」做SPA　正宮崩潰

天選之人！費城人波姆炸出世界大賽史上第1000轟名留青史

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

人稱奶爸！陸專家魏明曾來台照顧圓仔　夜奔動物園呵護團團一家

基隆屋大雨後被泥土灌爆　6年裝潢全泡湯！苦主嘆：貸款還沒繳完

整片金色星海！「2022四重溪溫泉季」燈區搶先看　星空下泡湯超夢幻

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs　醫揭搶救關鍵

汐止走山「最新空拍畫面」曝！9怪手同時開挖　7砂石車排隊等清運

玖壹壹春風「尋人變討債」　嗆聲：今天專門來處理帳XD

公益熱門新聞

療癒系服務犬送愛到烏來守護孤老

「灃食主廚到我家」開放報名！

捐贈最新連發電擊槍　南市刑警最有力靠山

味全龍職棒賽場週末成親子運動場

東森、政大產學合作　守護傳承原民文化

王令麟勉更生人在東森安心就業

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

《部落抓風味》ETtoday 3/5首播

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

首位「愛的早餐」大學生東森工讀

世界淨灘日東森集團號召800人淨灘

社工龍山寺賣「吃自己餐盒」募款

國泰人壽公益關懷列車啟動21年！

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

更多熱門

相關新聞

愛爾麗醫療集團支持兒童足球發展

愛爾麗醫療集團支持兒童足球發展

2022世界盃足球賽將在卡達舉辦，國內傳統基層足球重大賽事「111年度國民小學迷你足球」搭熱潮，10月賽期至11月底決賽總共踢跨全台22縣市，超過500場比賽。迷你足球活動是以幼兒園與國小低年級幼童為目標族群，讓國內足球發展基礎擴及6歲以下的孩子，也讓這項全世界風行的運動項目快速地在國內流行。

常如山率團敬軍感謝戍衛疆土辛勞

常如山率團敬軍感謝戍衛疆土辛勞

安心亞露纖腰代言：躺著就在運動

安心亞露纖腰代言：躺著就在運動

萬海年底前含有10艘新船要交　今天3艘同時舉行線上命名儀式暨公益捐贈

萬海年底前含有10艘新船要交　今天3艘同時舉行線上命名儀式暨公益捐贈

醫師教你四招　辨識美國原廠肉毒

醫師教你四招　辨識美國原廠肉毒

關鍵字：

愛爾麗臺南市刑事警察之友會公益捐贈

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面