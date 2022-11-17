二信員工被迫下班發文宣　林右昌籲檢舉謝國樑：勇敢說不好機會

▲林右昌與謝國樑。（合成圖／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑日前遭踢爆，動員基隆二信中學校友為其輔選，引發輿論譁然。民進黨籍的基隆市長林右昌17日公開撰文批評，二信中學與二信合作社的員工被迫為謝國樑輔選，早就是公開的祕密，不僅讓學校介入選舉，二信合作社的員工也被迫在上班時間去拜訪客戶幫忙拉票，在下班後也要被迫上街頭發文宣，呼籲檢舉爆料，「這次是勇敢說不的最好機會。」

林右昌今天表示，每次謝國樑選舉，二信中學與二信合作社的員工總被迫動員輔選，早就是公開的祕密，老師被要求按歷屆畢業紀念冊打電話拜託學生，合作社員工下班後要3人一組上街發文宣。只要碰到社會的質疑，總是輕描淡寫說員工都是自願自發的，但大家都知道這是謊言，實際上是為五斗米折腰，敢怒不敢言。

林右昌說，二信中學校長具名寫公開信為謝國樑拉票被踢爆，讓學校介入選舉，這是明確違反《教育基本法》第六條的規定；如果董事會或學校還以下年度的聘書來威脅老師與職員輔選，那不但違法，而且罪加一等，此外，該封信的寄信地址並非學校，而是市長候選人謝國樑的户籍地址，如此明目張膽公器私用，行徑實在太過離譜。

林右昌指出，而二信合作社的員工被迫在上班時間去拜訪客戶幫忙拉票；在下班後，也要被迫上街頭發文宣，這不但公私不分，也已經涉及違反《勞基法》的規定。

林右昌表示，其實，老師與員工在二信上班，為公司做出貢獻，幫公司賺錢，領一份薪水，大家心安理得，沒有人欠謝國樑，現在，這件事情在社群網路上已經引發熱烈的討論，校友據證歷歷，如果大家想讓未來的二信可以正常一點的話，可以挺身而出，具實檢舉爆料，這次是勇敢說不的最好機會。

此外，林右昌也表示，今天謝國樑參選的是基隆市長而不是立委！，述這兩件事就是大事，而非小事，市長是握有一市最高行政權力的首長，有政府行政的公權力、財政預算使用的權力以及人事任免的權力，如果萬一他真的當了基隆市長，如何在市長的權力與職份上跟二信家族所有事業體明確切割，包括學校、銀行、證券、土地開發等；如何能保證不會運用市政權力假公濟私，圖利自家企業與學校？這才是大家最擔心的。

林右昌坦言，很難想像，都發處以後怎麼面對，謝國樑家族與二信所擁有的龐大土地的開發壓力？財政處以後怎麼管二信合作社？教育處以後怎麼管二信小學？謝國樑如果想重回政治，他有的是錢，討一席國民黨不分區立委，絕對沒問題，如果想做公益，他有的是錢，根本不需要任何政治職位。做公益最重要的是有心。