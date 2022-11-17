鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

▲國民黨桃園市長候選人張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市長鄭文燦遭爆出入「88會館」，國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤今（17）日表示，桃園中壢詐騙囚禁案橫行，治安敗壞，鄭文燦身為地方父母官，不積極解決嚴重的詐騙行為，避免更多桃園年輕朋友受害，竟反其道而行，自己跑到高度爭議的私人招待所，與地下匯兌洗錢犯密切互動，桃園鄉親都瞠目結舌、難以接受。

凌濤質疑，鄭文燦跟黑金集團互動如此密切，之間到底有何牽連？為何詐騙案持續發生，不見緩解？是不是鄭文燦在整個地下匯兌、詐騙橫行的過程中，也有扮演特殊角色？鄭文燦是不方便查、不敢查、還是不願意查？身為現任市長有責任說清楚，不能只用一句「應邀到場致意」，來迴避質疑。

除了以見不得光的招待所結交各界人士，「88會館」 黑金集團林秉文也以政治獻金，與各界交友。凌濤提出懷疑，在這次桃園市長選舉當中，鄭文燦、鄭運鵬有沒有收過林秉文或黑金集團有關的任何一塊錢？而相關金流有無涉及來自中壢詐騙囚禁案？鄭文燦應公開、詳盡說明。凌濤表示，若還是繼續裝聾作啞不願交代清楚，近日將再度召開記者會公布鄭文燦與所屬派系，跟賭場洗錢集團之間千絲萬縷不足外人道的關係。