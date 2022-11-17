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琪心琪力GoGoGo！屏東市長候選人周佳琪　11／19舉辦自行車活動

▲周佳琪11/19舉辦齊心齊力自行車活動 。（圖/周佳琪服務處提供，下同）

▲周佳琪11/19舉辦齊心齊力自行車活動 。（圖/周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長候選人周佳琪今天(17)日上午舉辦「琪心琪力GoGoGo」總動員記者會；19日(六)下午3點半，國民黨提名的屏東市長、民代與里長候選人將一同騎自行車，從慈鳳宮出發，環繞屏東市區一圈。周佳琪表示，希望透過乾淨選舉，以騎乘自行車的方式，乾淨健康，國民黨大團結，號召市民朋友票投國民黨，留住屏東市的一片藍天。

▲周佳琪11/19舉辦齊心齊力自行車活動 。（圖/周佳琪服務處提供，下同）

▲周佳琪11/19舉辦齊心齊力自行車活動 。（圖/周佳琪服務處提供，下同）

今天「琪心琪力GoGoGo」總動員的起手式，由周佳琪領軍，縣議員唐玉琴、曾義雄、縣議員候選人蘇資婷，以及市民代表會主席蕭國亮，市民代表候選人林玉井、任峻賢、謝雪鳳、王偉華、李燕妮均現身，大家在屏東市信仰中心慈鳳宮廟埕前，號召市民朋友在11月19日活動當天，也能沿街為自行車隊伍加油。

「琪心琪力GoGoGo」展現了國民黨在屏東市的大團結，議員與市民代表候選人幾乎全員報名參加，當天活動自行車騎乘動線，將有議員、市民代表與里長，設站加油。這別出心裁的活動，為今年的選戰帶來一股健康又清新的氛圍。

周佳琪表示，昨天市長政見發表會結束，今天一早又收到對手一張攻擊抹黑的文宣，讓人遺憾！屏東市真的很需要乾淨健康的選舉，這場活動，就是希望帶給市民耳目一新的感覺，不是傳統的造勢，而是身體力行乾淨選舉的行動。希望市民大家一起來，沿著市區街道，齊心齊力為認真負責的國民黨加油。

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