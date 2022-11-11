快訊／花蓮5歲女童被性侵「妹妹全程目睹」　無良淫狼遭聲押

▲花蓮驚傳女童遭惡狼性侵案，檢方今日向法院聲請羈押。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

地方中心／綜合報導

花蓮一名5歲女童小花(化名)日前與4歲妹妹在阿姨家門口玩耍，不料卻遭到另名男子性侵，父母得知後悲痛萬分，求助新北市無黨籍議員候選人顏維勳，全案因此曝光，警方獲報後在本月10日逮捕涉案的田男(46歲)，田到案坦承犯行。經檢察官訊問後，認為田涉嫌重大，且有逃亡之虞及反覆實施竊盜罪之虞，有羈押之原因及必要性，於今（11）日向法院聲請羈押。

據了解，小花在家中排行第三，全家人靠著爸爸打零工與其他社福補助勉強度日，本月1日下午3點多，由於父母有事外出，小花牽著妹妹要去找阿姨玩，沒想到遇上一名陌生男子，他脫下小花的褲子侵犯得逞，小花的妹妹在旁驚恐目睹全程。

姊妹倆返家後向父母提到此事，家長這才得知女兒遭侵犯，氣得向顏維勳求助，全案因而爆發，小花事後前往醫院驗傷，發現女膜有撕裂傷，顏維勳氣得直呼「罪證確鑿一定要將他繩之以法！」

警方獲悉後介入偵辦，火速鎖定犯嫌，並將同村的田男逮捕到案，據悉，田男無業，才剛服刑出獄不久，沒想到又再度犯下獸行；田到案後也坦承犯行，但由於非現行犯，因此函送地檢署處理。