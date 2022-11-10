老師一旁滑手機！6歲女童「溜滑梯被壓窒息」無人救　肝臟重創亡

▲安徽一女童在幼稚園溜滑梯不幸身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽黃山屯溪區戴震路一所幼兒園11月8日下午發生一起死亡案件，一名6歲女孩在幼兒園內玩溜滑梯，不幸摔倒昏迷卻無人救援，送醫後不治身亡。事發後，一段孩子家長的錄音檔在網路上瘋傳，家長痛訴，「當時老師站在旁邊滑手機，孩子窒息了2分多鐘後老師才發現，發現之後也不去處理，而是喊了我們家長進去抱著孩子來處理。」

據《橙柿互動》報導，10日上午，幼兒園附近一家文具店工作人員表示，當時自己母親在店內，看到一個家長抱著小女孩在門口，後來才知道發生了這事，「出事的女孩6歲，讀大班，當時是放學前後時間發生的事。」

至於孩子為何發生意外？附近居民透露，具體情況不清楚，但聽到兩個版本，一是孩子發病了沒人發現，第二是孩子當時摔下來了，老師沒有及時看到，「據說是孩子爸爸沒接到孩子，然後去幼兒園的滑梯附近才找到，但找到時候孩子已經昏迷了，送到醫院不行了，據說肝臟損傷很嚴重。」

事發後，一份家長的錄音檔在網上傳開。錄音顯示為4分40分左右，對方的講述從錄音1分多鐘開始，持續約27秒。錄音中，對方自稱是孩子家長，「我的孩子在滑梯旁摔倒，當時老師站在旁邊滑手機，沒及時發現導致孩子壓在底下，被窒息了2分多鐘後老師才發現，發現之後也不去處理，而是喊了我們家長進去抱著孩子來處理。」

家長痛訴，「我們抱出園區的時候也沒有老師跟過來幫忙，就耽誤了我家孩子最佳的搶救時間，結果我家孩子沒有搶救回來。」

屯溪警方10日發佈警情通報稱，2022年11月8日17時04分，程某某撥打110報警，稱其女程某彥在屯溪某幼稚園玩溜滑梯摔倒。接報警後，公安機關高度重視，第一時間趕到現場，程某彥已由120接走；公安機關立即展開調查，綜合現場勘查、走訪調查、調閱監視器畫面等情況，排除刑事案件可能。程某彥送醫後於當晚搶救無效死亡，善後事宜相關部門正在積極穩妥處理中。