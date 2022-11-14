一眼看出長腦瘤！她吃飯被鄰桌男「提醒」一查真罹病　醫揭3特徵





▲大媽吃麵時與陌生醫生鄰桌，被提醒去做腦腫瘤檢查後確診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江諸暨市一名朱姓大媽（化姓）近日去麵店吃麵，沒想到被鄰桌陌生男子盯著看了半天，後被對方告知「妳腦子裡可能長了腫瘤」。幾天後，她半信半疑去醫院一檢查，果真確診有顱內生長激素型垂體腺瘤。

據《澎湃新聞》報導，11月14日，諸暨市人民醫院透露，和朱大媽搭話的是該院神經外科主任趙明。幾天前，經趙明手術，朱大媽顱內的垂體瘤已被切除，康復出院。

10月底，朱大媽帶著外孫在麵館吃麵。旁邊一名男子盯著她看了一會兒，上前搭話。趙明回憶，「那天我也在麵館吃麵，留意到她的面部有垂體瘤患者的特徵：嘴唇肥厚、眉弓和顴骨突起、鼻子寬。雖然很冒昧，但出於職業習慣，還是決定和她說，以免耽誤治療。」

趙明稱，「我先拉了幾句家常，然後問她是不是有糖尿病，近幾年是否有容貌變化，還觀察了她的手指，垂體瘤會導致激素異常、面貌改變、手指粗大。」之後，他得到肯定回答後提醒對方，並留下自己的聯絡方式，「妳腦子裡可能有腫瘤，最好去醫院檢查，我是醫生，可以來找我。」

朱大媽覺得很突然，但細想，這幾年自己的相貌的確變化明顯，好幾年不願意拍照了。她將信將疑地去杭州一家醫院的神經外科諮詢，醫生也判斷有腦垂體瘤的可能性，建議進一步檢查。

11月初，朱大媽聯繫了趙明。這才知道，搭話的陌生男子是醫院的主任醫師。經詳細檢查，朱大媽確診生長激素型垂體腺瘤，完善檢查後，趙明為她進行內鏡下經鼻蝶微創切除術，完整切除顱內垂體瘤。

趙明表示，生長激素型垂體瘤是較常見的垂體瘤，雖然是良性的，但分泌過多的生長激素可導致軟組織、骨和軟骨、內臟器官過度增長，主要表現為肢端肥大、皮膚粗厚、面容改變等，如腫瘤壓迫周圍神經組織，可能出現視力下降、尿量增多等。朱大媽出院後，內分泌紊亂、手指肥大、鼻唇肥厚會有改善，但面部骨骼變化已無法改變。