馬斯克要求推特員工「長時間高強度」工作　辦不到就直接解雇

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特後進行大裁員。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後大刀闊斧擬定新政策，企圖扭轉公司虧損狀況。馬斯克16日向推特全體員工發出一封電子郵件，要求他們承諾「長時間、高強度工作」，並言明最後期限是17日下午5時，超過時限仍未表示同意者將領取「3個月的資遣費」遭到解雇。

綜合美國CNBC、《紐約時報》報導，馬斯克16日清晨發出一封推特員工信，標題為「分岔路口」（A Fork in the Road），內容提到若要重新打造一個「推特2.0」並在競爭日益激烈的世界中取得成功，就必須經歷極度的艱辛，「這將意味著長時間且高強度的工作，只有拿出優秀表現才算及格。」

馬斯克表示，如果各位員工確定要成為「新Twitter」的一分子，就點擊信中的網址連結並選擇「是」（yes）。同時，他也下達最後通牒，「若在美東時間明天（周四）下午5點之前沒有這樣做的任何人，就會獲得3個月的資遣費。」

▲馬斯克要求推特員工同意「長時間、高強度」的工作條件，否則就得離開公司。（圖／路透）

馬斯克在信中提到，未來推特將以工程（Engineering）為導向，設計與產品管理將退居其後，團隊的大多數人將是那些編寫出優秀程式代碼的人，並具有最大的影響力，「從本質上講，Twitter是一家軟體和伺服器公司，所以我認為這是有道理的。」

報導補充，馬斯克15日才剛開除近24名在推特開罵或在內部通訊服務Slack上發文批評他領導能力的員工，離職者大多質疑馬斯克是否能在員工數量銳減的情況下保持推特公司地有效運營，估計最快在下周世界盃登場後，推特將因湧入大量訪客而面臨運行考驗。此前，馬斯克在完成收購推特將近3周以來，已經迅速削減了約7500名員工的半數人員，也開除了數千名契約人員。

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