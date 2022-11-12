花錢就能買藍勾勾！推特假帳號暴增「特斯拉也受害」　訂閱制急喊卡

▲馬斯克入主推特，引發不少風波。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全球首富馬斯克10月底正式收購推特後，大刀闊斧進行一連串改革，不但開除50%員工、取消遠端工作政策，甚至還推出訂閱服務，讓用戶每個月只需花8美元（約新台幣248元）就能取得「藍勾勾」認證。儘管馬斯克本人宣稱，會以人工方式審核，但短短幾天內仍出現大量冒充品牌與名人的假帳號，讓推特不得不臨時取消該項服務。

根據CNBC報導，推特日前在iOS系統開放用戶以月繳8美元（約新台幣248元）的形式，來獲得「藍勾勾（Twitter blue）」認證。馬斯克曾在內部宣達會議中聲稱，用戶在支付8美元的過程中，必須提供數位支付帳號，而這個帳號本身就是一個驗證功能，畢竟取得100萬張信用卡並不容易，而推特內部也會進行人工審核，以確保沒有詐騙。

儘管如此，在推特正式將藍勾勾認證服務改成付費訂閱制後，平台上依舊出現大量擁有藍勾勾認證的假帳號，許多知名品牌與名人紛紛受害，甚至包含特斯拉。

報導指出，可以訂閱藍勾勾認證的選項已經在11日消失了，而已經付費訂閱該服務的用戶則表示，他們最近獲得的藍勾勾「突然被消失」。推特發言人與馬斯克目前皆未對此發表回應。

藍勾勾以往主要是提供給名人、媒體以及品牌，由官方平台進行認證，以打擊盜版的假帳號。然而馬斯克上任後卻宣布，要將這項服務改為收費的訂閱制，也就是說，只要願意花錢就能夠獲得藍勾勾，推特也可以藉此賺取訂閱費。

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