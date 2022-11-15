　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲ 馬斯克（Elon Musk）疑似不滿被公開批評，開除推特資深工程師。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）曾自稱是「言論自由推崇者」，近日卻疑似不滿被自家員工公開批評，兩人在推特上展開一番爭論，馬斯克隨後表示該名員工已被解雇。

綜合CNBC、彭博社等報導，負責推特Android系統開發的工程師艾瑞克（Eric Frohnhoefer）14日轉發老闆馬斯克的貼文並評論，稱依據他在推特工作8年的經驗，馬斯克對部分技術理解是錯誤的。馬斯克隨後回覆，「推特在 Android上超級慢，你做了什麼來解決這個問題？」

艾瑞克試圖在推文中解釋他的看法，但沒過多久，15日馬斯克就在推特回覆網友說，「他已經被開除了」。艾瑞克則轉發同篇推文，並附上許多推特員工被解雇時都會使用的「敬禮」表情符號。

此外，另一名在推特工作10年的工程師萊伯（Ben Leib）也向彭博社證實，他於14日被解雇，並轉發馬斯克同篇貼文說，「作為推特前技術主管，我可以很自信地說，這個人根本不知道自己在說什麼。」

自上個月接管推特後，馬斯克立即大刀闊斧解雇推特近一半員工，引起許多人不滿。現任和前任員工透露，馬斯克上任前，職員經常透過內部Slack頻道或電子郵件交流、發表意見，但如今馬斯克的改革導致公司內部缺乏溝通，陷入一片混亂。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
神抄底！魏哲家10月買200張台積電　賺逾2200萬
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

抓巨蟒當圍巾！男下秒遭「勒頸20分鐘」甩不掉...當場倒地不醒

拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰

川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

注意！日本單日10萬人確診　東京、北海道1天萬人染疫

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭　呼籲俄羅斯必須撤軍

子彈飛2710公尺！烏克蘭狙擊手一槍擊殺俄兵　軍方公布畫面

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

抓巨蟒當圍巾！男下秒遭「勒頸20分鐘」甩不掉...當場倒地不醒

拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰

川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

注意！日本單日10萬人確診　東京、北海道1天萬人染疫

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭　呼籲俄羅斯必須撤軍

子彈飛2710公尺！烏克蘭狙擊手一槍擊殺俄兵　軍方公布畫面

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

小籠包1顆貴2元！鼎泰豐宣布11／22起漲價「平均調幅4%」

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

甜美棒球女孩球速98公里　 文大練球畫面鄉民狂讚！

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

海灘「沖來3屍」遊客超淡定　穿比基尼繼續玩

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

亞馬遜傳將裁1萬名員工　本周實施

拜登：北京無立即犯台意圖　沒必要新冷戰

身價3.84兆！　貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

美制裁俄軍事供應鏈　台灣銳元科技在列

拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

曾聖光告別式 烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

更多熱門

相關新聞

媽發文抱怨「為什麼生孩」　放火燒死8歲兒

媽發文抱怨「為什麼生孩」　放火燒死8歲兒

美國康乃狄克州44歲女子卡琳(Karin Ziolkowski)被控放火焚燒自己的家，導致8歲兒子伊利亞(Elijah Ziolkowski)命喪火場，更恐怖的是，調查發現她事發前曾在推特發文，抱怨自己為什麼要生小孩，如今面臨終身監禁的下場。

拜習會「真正考驗」　未來6個月至1年是關鍵

拜習會「真正考驗」　未來6個月至1年是關鍵

美官員爆：少數G20國家不願譴責烏俄戰爭

美官員爆：少數G20國家不願譴責烏俄戰爭

美前官員：華府恐「追加部署薩德」施壓中國

美前官員：華府恐「追加部署薩德」施壓中國

川普被爆私下央求「正妹女兒」伊凡卡助選

川普被爆私下央求「正妹女兒」伊凡卡助選

關鍵字：

北美要聞馬斯克推特

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面