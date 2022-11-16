王世堅自曝國二「這一跪」成最大遺憾！含淚道歉：背叛了父母親

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王世堅自曝國二「下跪迎靈老蔣」成最大遺憾！含淚道歉：背叛了父母親

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者張一中攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者張一中攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅問政風格剽悍，歷來給人強硬形象。不過，他近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時哽咽透露，自己內心糾結了一輩子的事，就是在國二那年，先總統蔣中正過世移靈，他被迫到仁愛路圓環跪地迎靈，這讓身為228受難者後代的他覺得自己背叛了父母親，「對不起父母親。」

「認識堅哥20多年了，今天的他，我從未見過。」黃暐瀚16日傍晚在臉書發文表示，王世堅在2008年因為選前嗆聲「八仙過海、我就跳海」，跑去北海岸海邊，跳海完成承諾，當時許多人看著這個畫面，嘲笑、訕笑、大笑，但跳海的這一天，王世堅的父親其實已在醫院彌留，「堅哥跳海後三天，爸爸就過世了」。

黃暐瀚詢問王世堅，從政多年，最遺憾的事情是什麼？不料對方竟回答，內心糾結了一輩子的事，就是國二那年老蔣總統過世移靈，復興中學全校上下到仁愛路圓環跪地迎靈，「那天他天人交戰。因為自己的外公跟父親，都是228受難者，他身為後代，豈可對老蔣總統『下跪』？」

王世堅透露，當時他拼命撐著，用力半蹲，沒有全跪，但內心卻覺得，自己背叛了父母親，對不起父母親。這件事也藏在他的心裡一輩子，就連爸媽過世時，他原本想說，但最後還是沒能說出口，這是他一輩子，最後悔的事情。

說到此處，王世堅不禁語塞，一旁的黃暐瀚也跟著無言，最後黃暐瀚安慰道，「堅哥，爸爸媽媽一定不會因為這件事情怪你，爸爸媽媽一定以你為榮。」並稱這是他從未見過的王世堅。

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