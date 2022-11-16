認「蹭魔獸蹭到翻車」　陳時中道歉：不太合適的冷笑話

▲陳時中今天下午前往進天宮參香。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日晚間在直播中透露，他大學時期開始看NBA比賽，最近NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台灣，他的競選號次是12號，魔獸這幾天才拿12號，「所以可能他是想蹭我的熱度！」未料此語一出被球迷酸爆，對此，陳16日下午受訪道歉說，他講了不太合適的冷笑話。

陳時中今天下午前往進天宮參香時，媒體詢問昨天是否「蹭到翻車」了？陳時中表示，「可能吧！」大家在閒聊之間沒這個特別的意思，不過大概就開了幾個大家覺得不太適合的冷笑話，若是被蹭到覺得不舒服，他覺得很抱歉，「但我沒有這個意思！只是開開玩笑，剛好號碼相同，我也覺得很高興、很興奮。」

另外，陳時中補充說明，最早他在看NBA比賽的時候，台灣還沒有直接轉播，不過體育用品店有拿到一些相關的影帶，他還記得他都會趁著下班回家吃飯時，停在櫥窗前看，當時比較有名的是底特律活塞（Pistons），有湯瑪斯（Isiah Thomas）那些球員，後來有轉播以後，他印象最深刻的是看到喬丹（Michael Jordan）等球星的表現，不過，當到衛福部長之後就比較少看球賽，因為時間比較少。