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「客雅溪大公園」串聯2.1公里綠帶　首部曲西雅公園今動工

▲西雅公園串聯客雅溪周邊綠帶，今日啟動動工改造。（圖／新竹市政府提供）

▲西雅公園串聯客雅溪周邊綠帶，今日啟動動工改造。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

西雅公園使用率高，過去市民反映環境需要改善，新竹市政府推動「進擊的公園 2.0」計畫，其中「客雅溪大公園」共涵蓋六座水岸公園，規劃改善面積最大，西雅公園串聯客雅溪周邊綠帶，今日啟動動工改造。新竹市代理市長陳章賢表示，西雅公園改善完成後，將融合在地生態並兼具美感與安全，照顧社區民眾需求，市府會持續打造友善全齡休憩空間，讓步行城市與周邊綠帶更完整。

陳章賢表示，市府致力於打造友善城市，前市長林智堅、前副市長沈慧虹推出「進擊的公園1.0」，改造23座公園，獲得市民及多項建設獎項肯定。接續的「進擊的公園2.0」計畫目標改善17座公園，繼興南公園、湳雅大公園、和平公園、米粉寮公園及港南運河公園南段公園後，本次西雅公園串聯客雅溪周邊綠帶，為六座公園中第一座動工改造，未來將持續改造沿線公園，打造都市水岸生態休憩環境。

城市行銷處指出，過去西雅公園常被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，地面舖面凹凸破碎、積水及公園與客雅溪水防道高低落差，僅兩處樓梯通道等問題。本次改造除了公園內部景觀整治，樹木梳理修剪，設置高架廣場保護列管老樹，改善排水燈具等系統設施外，市府為了打造全齡的休閒環境，依循通用設計原則設置無障礙步道系統、改善及重新配置體健設施，設置地景式遊憩區，融入生態景觀，強化遊憩趣味性。

城市行銷處表示，繼成功改造興南公園、和平公園等工程後，西雅公園將成為都市綠帶進一步由市中心向外延伸，為客雅溪周邊綠帶串聯打響第一槍。未來將持續改造沿線六座公園，建立2.1公里環狀水岸步道，打造鄰里休憩場域並創造串聯性的都市水岸生態遊憩體驗。提供市民有更優質的公園綠地休憩場所。

「期待明年完工後，提供市民最優質的公園！」副市長李世珍今日出席開工典禮，她強調，市府投入4,600萬進行西雅公園改善，包含保護老樹工程、建置共融式遊戲區、樹木梳理修剪、改善排水系統及溜冰場，並且串聯周邊公園動線，打造舒適好走的人行步道。

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