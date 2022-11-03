新竹市和平公園正式啟用　化身共融大客廳

▲陳章賢代理市長致詞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市和平公園14年來首次大改造完成！為提供孩子們快樂成長、長輩們安心散步聊天的休閒場域，新竹市政府去年10月啟動和平公園改造工程，於今（3）日正式啟用。新竹市代理市長陳章賢表示，市府團隊致力打造友善城市，過去7年多來推出「進擊的公園1.0」計畫，共完成23座公園，獲得市民及許多建設獎項肯定，市府將持續推動「進擊的公園2.0」計畫，目標改造17座公園，今日啟用的和平公園就是其中一座，打造宛如「社區大客廳」的全齡層友善休憩環境。

陳章賢指出，和平公園周邊居民幼童、長輩多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題。因此，市府攜手中央，投入逾2,300萬進行14年來首次整建，並在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，以過去進擊公園計畫經驗，打造全新且具有分齡設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合、保留綠化空間等四大特色的和平公園。

「打造一座好公園不僅只是美化外觀，更要傾聽居民需求！」陳章賢說，本次進行和平公園改造工程時，市府團隊召開社區說明會，並對周遭居民進行問卷調查，統計結果顯示，居民最在意的部分是增加遊具設施，其次為提升照明及人行步道設備。

他說，本次工程不僅淘汰「罐頭式」塑膠遊具，更增建多種符合不同年齡層的遊樂設施，包括小朋友玩的磨石子溜滑梯、沙坑，高年級玩攀爬繩，大人則可以使用體健設施，「3個願望一次滿足」！並優化夜間光環境設備，讓在長輩們運動的同時也能安心地看著孩子們遊戲，打造宛如「社區大客廳」的全齡層友善休憩環境。

「居民意見是和平公園最重要的設計理念。」華廷國際設計經理袁慶山說，感謝市府團隊在和平公園改建過程中，召開地方說明會、彙整周邊居民的需求，其中包含讓公園遊憩區有平坦鋪面、讓小朋友安心玩耍，並保留綠地，而樹木的綠蔭也提供乘涼空間。此外，設計過程中也保留了從14年前空軍眷村時期就存在的鳳凰木大草皮，讓當地歷史文化能傳承下一代，讓過往的眷村記憶成為孩子們的成長記憶。

城市行銷處長林正光表示，公園內原有的防空洞過去被植栽隱蔽，鮮少有人注意，設計團隊重新規劃其周邊可利用空間，於防空洞前方設置一處沙坑，讓孩童能在樹蔭下遊戲外，也能了解歷史，而公園內各個遊戲空間，皆設有盥洗設施，方便民眾使用保持衛生整潔。

城市行銷處指出，繼成功改造新竹公園、興南公園等公園後，和平公園將成為市民朋友的好去處，且此次完工後將落實公共設施維護管理，也請市民朋友一同愛護維持環境整潔，以最優良的公園綠地品質延續下一代。今日啟用典禮，臺發營造董事長夫人吳慧如，市議員蔡惠婷、廖子齊、陳慶齡、陳啟源、吳國寶、頂埔里長沈復環及多位里長皆到場共襄盛舉。