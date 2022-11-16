綠高層評近10縣市選情膠著　對比2018「這一次比較刺激」

▲民進黨上周末舉行凱道造勢晚會，催化支持者熱情。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選再過10天就要投票，由於勝敗將牽動2024總統提名布局，以及「後蔡英文時代」黨內結構重組，綠營不敢掉以輕心，嚴陣以待。一名操盤選務的黨政高層人士表示，相較2018年地方選舉「這一次比較刺激」，有將近10個縣市輸贏很難說，綠營評估選情都往好的方向變化，但「放心我講不出口，我會被罵死。」

黨政人士不諱言，相較面臨「韓流」衝擊的2018年地方選舉，今年激戰區更多，有將近10個縣市，輸贏很難講，一定要經過最後衝刺、票投出來、開出來才知道鹿死誰手，「這一次比較刺激啦」；不過他也說，整體而言，這些選情膠著的縣市都往好的方向在變化，支持者投票意願提升外，上周六雙北凱道造勢活動也有全國性的效果，大部分縣市回報的狀況真的都是越來越好。

此外，該人士特別提到新竹市選情狀況表示，民眾黨候選人高虹安爭議連環爆，將會出現連鎖效應，對整個民眾黨都會有影響，本來民眾黨以「藍綠一樣爛」訴求打動人心，藉此標榜自己才是台灣清新的未來，但經歷高虹安事件後，年輕、受薪階級支持者們才發現原來高是自己最不喜歡的慣老闆，為什麼對員工和助理採取這麼嚴苛的手段？小小一個政黨在立院就可以把助理會操作成這樣，等於黨政不分、國庫通黨庫，年輕人對民眾黨的觀感應該會有很大的改變。

不過，對於高虹安的選票是否流往民進黨？該人士語帶保留僅說，不必算計到那麼立即，但以政治上的判斷，這是蠻嚴重的事情。另對於選情膠著的縣市往好的方向發展，是否代表有部分縣市已經「穩定」了？該人士說，他覺得還沒有，連新竹市也還在變化當中，「放心我講不出口，我會被罵死。」