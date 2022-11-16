民進黨黃金周造勢場次出爐　19日翻轉中台灣、20日聚焦北桃

▲民進黨今天下午舉行記者會呼籲返鄉投票。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文16日在中常會表示，最近支持者熱情都起來了，請大家最後10天再拚一下，也宣示「18歲公民權」修憲公民複決目標獲得千萬張同意票的目標。根據民進黨規劃，在本周末黃金周將在17個縣市舉辦26場造勢活動，包括19日在台中市太原夜市萬人造勢，蔡英文將與台中、彰化、南投、苗栗縣市長候選人同台；20日在台北市舉辦「疼惜台北，為愛而走」遊行，蔡將在終點與會致詞；20日晚間則前往桃園中壢舉辦「延續五星光榮，黃金勝選之夜」造勢晚會。

根據民進黨規劃，選前最後一個周末，11月19日、20日兩天，將前往17個縣市舉辦26場造勢活動。黨政人士表示，選舉最後10天民進黨要做兩件事情：一是把年輕人、經濟選民等游離選民的票拉過來，透過比較有穿透性的通路提出訴求，突破同溫層；二是對於已經決定支持民進黨者，要透過造勢活動、文宣激發他們出門投票的意願。

至於為什麼選擇在黃金周聚焦於中台灣、台北、桃園，該人士分析，國民黨規劃19日在南桃園舉辦造勢晚會，民進黨則將重點放在「翻轉中台灣」，儘管藍營可能覺得中台灣的選情很穩定，不過，綠營評估「應該會有所突破」，因此將在台中舉辦萬人以上造勢活動。

此外，在20日方面，該人士表示，當天下午規劃在台北市舉辦「疼惜台北，為愛而走」萬人大遊行，黨秘書長林錫耀也會參與遊行，蔡英文則因維安考量，將會在遊行終點現身，與台北市長候選人陳時中同台造勢；晚間則會前往桃園中壢，希望透過造勢激發投票的意願和熱情。