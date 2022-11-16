朱立倫批民進黨坐擁國家機器　諷「最好全台灣99%都投給他們」

▲國民黨行動勝利中常會16日到嘉義縣，拉抬「敏敏連線」 。(圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰倒數，藍綠進入短兵相接熱戰階段，針對民進黨頻頻打出「抗中保台」牌，總統蔡英文說，如果選舉結果不好，國際間會猜想，「台灣人民是不是改變主意了」，更說要在嘉義縣拿到70%得票率。國民黨主席朱立倫今（16）日表示，「他們在每一個地方都可以說他們要拿7成、8成，隨便他們講，最好全台灣99%都投給他，因為他們說，只要不投民進黨就不是民主國家」。

國民黨行動中常會下午開拔到嘉義縣黨部，拉抬尋求連任的嘉義市長黃敏惠、縣長候選人王育敏選情氣勢，會前朱立倫受訪，針對媒體提問評估整體選情，可以贏多少縣市？朱僅說，「我們不敢樂觀，審慎因應，一步一腳印，拚盡最後一分力氣，1126交給選民，決勝負。」

朱立倫說，很遺憾嘉義市最近發生候選人身亡的事件，但是本來可以在1126一起選舉，中選會卻可能受到民進黨的壓力，造成整個選務延宕，這對選舉的人力、物力、財力都是很大的浪費，但國民黨仍對黃敏惠很有信心，一定可以勝選。

對於民進黨主席蔡英文誓言要在嘉義縣拿到70%得票率，朱立倫直言，國民黨一步一腳印、每一票都不放過，王育敏很謙卑努力，都勤跑基層、認真努力，才不像民進黨坐擁國家機器、無限資源。「他們在每一個地方都可以說他們要拿7成、8成，隨便他們講，最好全台灣99%都投給他，因為他們說，只要不投民進黨就不是民主國家」，朱立倫強調，國民黨則是相信民主是人民作主，絕對不是民進黨作主。