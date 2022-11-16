蔡英文：最後10天再拚一下　「18歲公民權」目標千萬票

▲總統蔡英文（右）在中常會前呼籲返鄉投票。（圖／記者台北市攝影記者聯誼會提供）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文16日表示，請大家11月26日回家投票，為改變家鄉挺身而出，也為台灣挺身而出，再次向國際社會，證明台灣人的堅持和決心，同時宣示「18歲公民權」修憲公民複決目標獲得千萬張同意票的目標。另據轉述，蔡英文今天在中常會談及，看起來最近支持者熱情都起來了，請大家最後10天再拚一下。

黨內人士表示，蔡英文念茲在茲，每次在談話最後都會提到18歲公民權，今天也拋出公民複決千萬票的目標，不過，比較遺憾的是，兩個主要在野黨還是沒有宣傳。他說，政治需要各黨各派的領導者，例如一開始也不是所有民進黨支持者都支持，經過半年不斷倡議、論述、拜託，現在絕大多數民進黨支持者都願意投下同意票。

另據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在黨務工作報告時，播放由中央黨部跟各縣市長候選人團隊製作的競選影片，分別是「看完很難不流淚！一起回顧陳時中擔任防疫指揮官的908天！」、「與鵬同行 萬里千程｜桃園靠3 」、「打造舊城新都心 前往台中六本木」、「照顧好每一位市民，是我的初衷｜再拚4年，高雄起飛 」等4支競選影片，給與會的中常委們作為分享參考。

林錫耀會中也向中常委報告選前黃金週各縣市的26場造勢場次，其中包括19日（周六）在台中市太原夜市，台中、彰化、南投、苗栗的縣市長候選人都會一起出席；另外，20日（周日）在台北市舉辦的「疼惜台北，為愛而走」遊行，下午1時30分在台北市北平東路前集結出發，將一路遊行到台北市政府前；20日晚上還有桃園中壢「延續五星光榮 黃金勝選之夜」。