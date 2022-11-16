嘉義「敏敏連線」　朱立倫喊出選戰KPI：12月18日迎接全部勝利

▲國民黨行動勝利中常會16日到嘉義縣，拉抬「敏敏連線」 。(圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（16）日南下嘉義縣召開「行動勝利中常會」，力挺提名的嘉義縣市長候選人王育敏與黃敏惠；主席朱立倫表示，嘉義縣市提名了兩位阿敏，王育敏對嘉義縣充滿熱情與想法，相信如果讓她能擔任嘉義縣長，一定是非常好的縣長；勇媽市長黃敏惠像隔壁媽媽一樣，關懷照顧周遭的大大小小事情，但嘉義市長選舉延後了，所以我們的選戰是到12月18日，才是全部勝利成功之夜，絕對不能鬆懈，我們一定要贏！

除身兼副主席的嘉義市長黃敏惠以及秘書長黃健庭、多位中常委、黨務一級主管、嘉義縣黨部主委翁重鈞、嘉義市黨部主委蔡明顯之外，王育敏與多位縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表候選人也參與今天的嘉義縣「行動勝利中常會」。

會中，在「敏敏連線、嘉義實現」的看板上，朱立倫偕同王育敏、黃敏惠分別貼上「KMT為你拚好日子」、「一起改變，讓『嘉』更好」、「嘉義未來市，幸福進行式」的手板，形成一個圓滿的「嘉園」，象徵國民黨全力打拚，讓王育敏、黃敏惠雙雙當選，嘉嘉合作，共創縣市民的好生活；過程中，現場鄉親們不斷高喊「凍蒜！加油！」，顯現國民黨團結氛圍，力挺王育敏1126順利當選，也力拚黃敏惠1218高票連任。

朱立倫致詞時表示，下周六就要投票了，在嘉義縣提名嘉義的女兒王育敏，不僅是現任國民黨副秘書長，也擔任過兩屆立法委員，好表現大家都非常肯定，對小孩、育兒等議題是最關心的兒少專家，兒福聯盟出身的最好立法委員，在立法院專業的表現，展現出我們對下一代的關懷，「王育敏就是嘉義縣的女兒，在嘉義出生、長大，在高中時就讀嘉女是最優秀的，這次提名真真正正、在地的小孩，回來拚嘉義縣長，她對嘉義縣充滿熱情與想法，相信如果讓她能擔任嘉義縣的縣長，一定是非常好的縣長。」

朱立倫也請大家支持勇媽市長黃敏惠，更舉例一個小故事，自己與很多國外駐台灣的大使和代表接觸的時候，都建議他們到地方訪問，讓他們見識一下國民黨的地方首長，是多麼的認真努力、親民、愛民和民眾打成一片，結果大家印象最深刻且最讚賞就是黃敏惠，真的令人非常佩服。朱強調，黃敏惠真的是最好的媽媽市長，最好的勇媽市長，是最好的典範，一步一腳印，在嘉義街頭都可以看到對她的肯定，「黃敏惠就像隔壁媽媽一樣，關懷照顧周遭的大大小小事情，這就是在嘉義市，是國民黨能夠受到支持的原因。」

朱立倫表示，兩位阿敏，希望大家都能支持，嘉義市長選舉出了些意外，投票時間延到12月18日，所以選戰不是到11月26日，是到12月18日，才是全部勝利成功之夜，絕對不能鬆懈，「一定要贏，不管民進黨用甚麼手段，嘉義市要在黃敏惠的帶領之下，讓大家知道這才是最好的市長，最好的勇媽市長，希望所有同志一起團結、打拼，相信勝利、成功一定是我們的。」

黃敏惠表示，之前嘉義市在民進黨執政四年執政期間，民調表現是往下掉的，經濟也不景氣，四年前開始，她與大家共同努力下，嘉義市獲得五星城市獎，2020年的幸福城市，嘉義市拿到全國第一名。她強調，「勇媽」不是指黃敏惠，是她在所有媽媽身上學到的「勇敢精神」，勇媽出來後，所有勇士就出來。四年前大家團結之下，最後贏得兩千多票，勇媽是勇敢的承擔，與勇士們一起勇敢承擔。

有關嘉義市長選舉延後，黃敏惠認為，其中有很多的算計，光是選務人力就增加三千七百人、費用要增加一千一百多萬元，社會成本不計其數；但這只會讓她更加努力與堅定，一定會「加倍努力」，爭取支持，讓大家有更好的未來。她懇託大家集中力量，民主聖地的嘉義市不是藍綠之戰，是攸關台灣未來發展與前途之戰，希望大家集中選票，「一起寫歷史，作夥拚未來」，也讓所有嘉義市提名的議員候選人全壘打，為嘉義市未來四年一起打拚。

王育敏則說，之前蔡英文總統來嘉義輔選，動員四百台遊覽車，燒了四、五百萬元，民進黨財大氣粗，更揚言得票率要超過七成，王育敏送他三個字「不可能」、「回去洗洗睡」。民進黨在嘉義縣執政二十年沒有做好，嘉義縣競爭力，翁章梁執政第一年是倒數第五名、第二年倒數第三名，去年跟今年都是倒數第一名。說要要拿七成選票，是把嘉義縣民當塑膠嗎？這麼難看成績，應該要投給更好的縣長，她的執政成績不可能最後一名，一定會學習勇媽，將嘉義縣變得更有競爭力，進入前段班。

王育敏表示，民進黨說「農工大縣都在實現」，但應該是「農工大縣都在欺騙」，民進黨用文宣欺騙縣民，說無人機國家隊，但都是用大陸零件；農漁產品賣不出去；人口逐漸減少。王育敏強調，要用魄力、格局帶領嘉義縣走出困境，這次選舉是改變嘉義縣的關鍵時刻，這一票一定要投對人，給民進黨二十年，沒有將嘉義縣打造成跟嘉義市一樣好，這次一定要改變，拜託大家幫育敏拉票，共同支持育敏，作夥來改變。