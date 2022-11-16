林口女遭砍骨刀攻擊！後腦骨裂送醫急救…嫌犯：以為遇到仇家

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名女子到百貨商場購物，沒想到離開店家走在路旁時，被陌生男子持利器猛力敲擊後腦勺，造成她後腦撕裂傷及顱骨骨裂送醫，事後女子的男友在臉書貼文，要民眾小心有隨機攻擊傷人，警方循線逮捕這名越南華僑到案，他表示先偷了一把砍骨刀，誤以為女子是仇家，才出手攻擊，全案依法移送偵辦。

▲林口葉女被越南華僑鍾男持砍骨刀隨機攻擊。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，15日晚間10時許，25歲葉姓女子到林口區百貨商場購物，離開後獨自走在中正路要返家，卻遭一名陌生男子持利器猛擊後腦勺，造成她後腦5-7公分撕裂傷，顱骨骨裂，幸好經送往長庚醫院救治無生命危險，事後葉女的男友在臉書社團貼文，要民眾小心隨機攻擊。

▼警方循線在桃園龜山將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報成立專案小組調閱監視器，發現29歲鍾姓男子先在百貨商店偷走一把砍骨刀，騎機車離開後，行經中正路時，用菜刀握柄攻擊葉女後腦勺後逃逸；警方以車追人，16日上午9時許，在桃園市將他逮捕，起獲犯案的菜刀。

經調查，越南華僑鍾男是轄區派出所列管人口，平時住在桃園龜山工廠內，到案後他表示，在百貨商場偷了一把砍骨刀後，騎車看到葉女，以為是仇家，才會持刀傷人，警訊後依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務等罪，移送新北地檢署偵辦。

▼警方起獲犯案砍骨刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林口葉女被越南華僑鍾男持砍骨刀隨機攻擊後到醫院救治 。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）