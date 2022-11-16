高虹安涉詐領助理費！鄉民女神qn掃街「跟助理借錢」　遭回1句話

▲黃瓊慧掃街拜票，笑稱助理們湊不出1000元現金。（圖／黃瓊慧臉書粉專）



記者王佩翊／綜合報導

過去曾活躍於PTT的「鄉民女神qn」本名黃瓊慧，36歲的她因身材姣好，被封為乳神。而身為政二代的她也參選此次桃園市桃園區市議員，日前她到南門市場掃街拜票，正好看見想買的東西，無奈身上沒帶錢，只好向助理借錢。沒想到助理卻拒絕表示，「抱歉，我們沒有小金庫。」讓她笑稱，多虧了民眾黨新竹市長候選人高虹安爆出助理費、公積金等爭議，讓她受到助理們的「強力監督」。

黃瓊慧15日在臉書寫道，「剛在南門市場掃街拜票，看到好多東西想買可是身上沒帶錢，跟身邊的助理借，助理表示，『抱歉，我們沒有小金庫。』我感受到助理強力的監督了。」她笑稱，「高虹安助理薪資不明、跟助理帳目不清，讓我無辜遭受波及，真是始料未及。」

▲高虹安回應虛報薪資單爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

新竹市長候選人高虹安遭控詐領立法院公費助理費，吹哨者提供的25個內部秘密檔案中，有13頁的薪資內帳、545筆公積金總帳明細、薪資明細、勞健保扣繳明細等，其中有9張是由高虹安親簽的請領名冊，證明高對助理每月向立院申領的薪資金額完全知情。而她不只涉嫌詐領助理加班費，還浮報助理本薪。

報導還稱，這些浮報金額全被高虹安要求上繳作為辦公室的「公積金」並挪為他用。

桃園市議員第1選區桃園區此次共有27人登記，比上屆還多出5人，而27人要搶12個席次，堪稱桃園市一級戰區。黃瓊慧的父親是現任桃園市議員黃景熙，任期滿後將退休不再參選，並交棒給女兒。而黃瓊慧也獲得現任桃園市長鄭文燦的親自站台。

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