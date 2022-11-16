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社會 社會焦點 保障人權

女師灌10杯混酒泥醉！下體痛醒...見全裸韓籍男 「一臉情色」崩潰

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲韓籍崔姓男子趁女友人喝醉，撿屍到旅館性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名韓文女老師和一群友人聚餐、喝酒，同行韓籍崔姓男子見她喝到爛醉，假裝要送她回家，卻帶到旅館性侵得逞。全案審理時，崔男表示當天是女老師主動親吻他，2人才發生關係；女老師則激動表示崔男長得很噁心、一臉情色的樣子，何況她並沒有要和當天任何友人發展男女關係。台北地院審理，認為崔男犯行屬實，依犯強制性交罪，處崔男徒刑4年，刑期執行完畢後，驅逐出境。

判決指出，台籍韓文女老師小香(化名)應韓籍女友人邀約，於12月17日晚間7時與一群友人到東區韓國餐廳喝酒用餐，結束後又前往居酒屋續攤，一群人喝到隔日凌晨，小香因灌了10幾杯啤酒混燒酒，已經醉到意識不清，被其中一名韓籍崔姓友人攙扶進計程車，帶到旅館後，半抱半拖進房間。

小香在旅館睡到凌晨4時，因下體疼痛而驚醒，睜眼驚見崔男全身赤裸、自己下半身赤裸，認為遭崔男指侵，立刻將腳夾緊，喝斥「你在幹什麼」，崔男卻不顧她反抗，想繼續性侵，因硬不起來，轉而強扯小香頭髮想逼口交，因小香強烈反抗，鼻子撞到崔男下巴，崔男才作罷。小香不甘受辱，前往醫院驗傷並報警處理。

全案審理時，崔男表示當天小香主動親吻他，2人發生關係是你情我願。但小香表示，那天2人是第一次見面，崔男禿頭、粗眉，她覺得他長得很噁心、很醜，一臉情色的樣子，事發後她原本不知道要不要提告，覺得自己讓家族蒙羞，後來經友人鼓勵才決定告他。

法官查閱旅館監視器、驗傷報告等證據，認為崔男犯行屬實，依犯強制性交罪，處崔男徒刑4年，刑期執行完畢後，驅逐出境，全案還可上訴。

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