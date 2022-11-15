　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣妹上包養網站找糖爹滾床　純情男「不想要這種關係」挨告性侵

▲一名女子與包養網站的男子發生性行為後，告對方性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子與包養網站的男子發生性行為後，告對方性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中一名黃姓男子，在著名包養網站上認識一名女子小花（化名），隨後與對方約摩鐵開房間，不料，事後遭小花提告性侵。法官調查發現，小花事後希望黃男付給她6萬，還說「上包養網就是因為經濟有需求」，卻被黃以「不是想要這種關係」拒絕，因此認定小花因黃男沒付錢，誇大渲染黃男行為，判黃男無罪

判決書指出，小花指控黃男明知她患有憂鬱症、焦慮症等疾病，卻在摩鐵對她性侵。黃男則表示，他與小花約會吃飯，雙方有說有笑，感覺很好，小花還答應黃男一起上摩鐵，黃男表示「兩人就像情侶一樣」，在情我願下發生性行為，否認自己有性侵對方。

一審法官調查，發現小花並未以言詞、動作向黃男表達不願發生性交行為之意，且當黃男在摩鐵洗澡時，小花也大可趁機逃離、呼救，但她卻選擇留在房間中。

此外，小花事後傳「你會付錢給我嗎」、「我的第一次都給你了，希望可以有六萬」、「上包養網就是因為經濟有需求」、「長期的話一個月能提供多少生活費」等訊息給黃男。黃男以「我以為我們彼此有感覺，現在我覺得我好像被仙人跳」、「我想要的不是這樣的關係，6萬我真的沒辦法」等語回傳。法官認為，從兩人對話可以看出，小花非常介意黃男沒有付錢，認為她誇大渲染黃男行為，因此判黃男無罪。

檢方不服上訴，主張黃男明知小花有憂鬱症，也看到對方吃藥，卻未載她回家休息，反而把小花帶到旅館強制發生性行為，小花當時因藥物副作用而無力反抗，且突遭黃男強壓親吻嚇到不知所措，所以小花當時未於黃男沖澡空檔作出任何自救行為，並非不可能之事。

二審法官調閱醫院診斷證明書，難以認定小花因疾病影響，導致有欠缺認知、無法了解、判斷他人意圖的情形，認為檢方舉證不足，因此維持一審判決，判黃男無罪，可上訴。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗已查獲20餘件賄選案　檢察總長4度赴苗栗慰勉

辣妹上包養網站找糖爹滾床　純情男「不想要這種關係」挨告性侵

真實槍戰片！警大喊「下車」連轟32槍　賓士磨胎對決慘敗收場

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬老母親　台中兄妹伴屍3天

外遇還要主動打離婚官司！？憲法法庭言詞辯論爭可否

彩妝名師體罰學生「打斷雨傘」　控爆料者誹謗...反被檢察官打臉

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！賓士撞警成蜂窩　關鍵詐騙女神秘消失

這樣也算買票！花9萬幫裝夜間照明　屏東鄉代候選人賄選遭收押

三寶快車道直接右轉「瞬間擊落機車男」　騎士噴飛10米車秒成廢鐵

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

苗栗已查獲20餘件賄選案　檢察總長4度赴苗栗慰勉

辣妹上包養網站找糖爹滾床　純情男「不想要這種關係」挨告性侵

真實槍戰片！警大喊「下車」連轟32槍　賓士磨胎對決慘敗收場

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬老母親　台中兄妹伴屍3天

外遇還要主動打離婚官司！？憲法法庭言詞辯論爭可否

彩妝名師體罰學生「打斷雨傘」　控爆料者誹謗...反被檢察官打臉

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！賓士撞警成蜂窩　關鍵詐騙女神秘消失

這樣也算買票！花9萬幫裝夜間照明　屏東鄉代候選人賄選遭收押

三寶快車道直接右轉「瞬間擊落機車男」　騎士噴飛10米車秒成廢鐵

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

倍力資訊預計12月中掛牌上櫃　聚焦企業數位與ESG雙軸轉型

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

缺乏維生素B群？營養師列「10大警訊」眼睛發紅、頭髮出油

DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作

對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

即／高雄大貨車輾死倒地騎士肇逃

即／高雄摩鐵3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

17歲屁孩闖耶誕城撞飛女警　下場慘

屁孩競速害兒亡　貧母悲吐14字道盡無奈

屁孩飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑：我要尿尿

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

88會所「百官行述」傳縣市長也入鏡

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝　關鍵詐騙女神秘消失

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

更多熱門

相關新聞

狼兄性侵猥褻10歲妹　判刑定讞

狼兄性侵猥褻10歲妹　判刑定讞

基隆患有精神病的男子小賴（化名），竟從2017年起，利用家中大人不在家時，性侵猥褻當時年僅10歲的妹妹，次數超過5次。最後1次他把妹妹帶到房間撫摸時，外祖母剛好開門進來，撞見小賴的惡行，全案因此爆發。最高法院審理後，宣告將他總計判刑42年8月的刑期。

男友包養雙胞胎妹妹：帶妳姐一起來，多給1萬

男友包養雙胞胎妹妹：帶妳姐一起來，多給1萬

院檢連爆風紀問題　司法院：如有不法嚴辦到底

院檢連爆風紀問題　司法院：如有不法嚴辦到底

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

滿足變態慾望　哥企圖殺18歲親妹姦屍

滿足變態慾望　哥企圖殺18歲親妹姦屍

關鍵字：

包養糖爹性侵

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面