辣妹上包養網站找糖爹滾床　純情男「不想要這種關係」挨告性侵

▲一名女子與包養網站的男子發生性行為後，告對方性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中一名黃姓男子，在著名包養網站上認識一名女子小花（化名），隨後與對方約摩鐵開房間，不料，事後遭小花提告性侵。法官調查發現，小花事後希望黃男付給她6萬，還說「上包養網就是因為經濟有需求」，卻被黃以「不是想要這種關係」拒絕，因此認定小花因黃男沒付錢，誇大渲染黃男行為，判黃男無罪

判決書指出，小花指控黃男明知她患有憂鬱症、焦慮症等疾病，卻在摩鐵對她性侵。黃男則表示，他與小花約會吃飯，雙方有說有笑，感覺很好，小花還答應黃男一起上摩鐵，黃男表示「兩人就像情侶一樣」，在情我願下發生性行為，否認自己有性侵對方。

一審法官調查，發現小花並未以言詞、動作向黃男表達不願發生性交行為之意，且當黃男在摩鐵洗澡時，小花也大可趁機逃離、呼救，但她卻選擇留在房間中。

此外，小花事後傳「你會付錢給我嗎」、「我的第一次都給你了，希望可以有六萬」、「上包養網就是因為經濟有需求」、「長期的話一個月能提供多少生活費」等訊息給黃男。黃男以「我以為我們彼此有感覺，現在我覺得我好像被仙人跳」、「我想要的不是這樣的關係，6萬我真的沒辦法」等語回傳。法官認為，從兩人對話可以看出，小花非常介意黃男沒有付錢，認為她誇大渲染黃男行為，因此判黃男無罪。

檢方不服上訴，主張黃男明知小花有憂鬱症，也看到對方吃藥，卻未載她回家休息，反而把小花帶到旅館強制發生性行為，小花當時因藥物副作用而無力反抗，且突遭黃男強壓親吻嚇到不知所措，所以小花當時未於黃男沖澡空檔作出任何自救行為，並非不可能之事。

二審法官調閱醫院診斷證明書，難以認定小花因疾病影響，導致有欠缺認知、無法了解、判斷他人意圖的情形，認為檢方舉證不足，因此維持一審判決，判黃男無罪，可上訴。