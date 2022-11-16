紋身師框酒店妹出場5hrs　騙吃清粥小菜卻帶回家硬上...下場曝光

▲許男框酒店妹出場，卻帶回家持刀性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台北報導

1名已婚的許姓紋身師與友人到酒店喝酒，以每小時2千元的代價將小姐框出場，說好要吃清粥小菜，卻把對方載回家，持刀恫嚇「信不信我殺了你」硬上得逞。台北地院審理後，依加重強制性交罪重判8年2月，全案還可上訴。

判決指出，2014年3月11日晚間，許與友人前往台北某酒店消費，找來1名酒店妹陪酒，結束後以每小時2千元代價，買下凌晨2時至上午7時的時段，但不含性交易。

但許男卻把酒店妹載回家，要求嘿咻被拒後，竟直接拿出開山刀逼她就範，凌晨5時許，酒店妹趁許男熟睡之際逃走，先到醫院驗傷後提告。

許男辯稱兩人是性交易，當時朋友說有買下酒店妹出場時數，可以帶她回家睡覺，如果要性交得另外加錢，但回家嘿咻後就睡著了，所以還沒給錢。

酒店妹證稱，「框到底」意思是可以帶出場，那段時間陪他吃飯、逛街、聊天等，也可以在店內，但不包含性交易，當天她出場被框出場後，許男說好要吃清粥小菜，結果卻是載到家裡欲硬上，她堅硬抵抗，直到許男拿出開山刀恐嚇，才不得已聽從。

法官根據酒店妹傷勢、DNA比對結果，以及現場照片等，認定許男性侵犯行明確，審酌許男犯後飾詞狡辯，未見悔意，也沒有試圖賠償對方或獲得其原諒，依攜帶兇器強制性交罪重判8年2月。全案仍可上訴。