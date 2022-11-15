　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士堡退費苦等3個月！媽媽群組炸鍋投訴消保官　負責人：會加快

▲▼騎士堡負責人蔡政雄。（圖／ETtoday資料照）

▲騎士堡負責人蔡政雄發出公告，承諾會加速完成退款。（合成圖／記者許權毅拍攝、ETtoday資料照）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

媽媽群組炸鍋！知名室內兒童樂園騎士堡傳出財務危機，新竹以南共5間店陸續閉店，更遭債權人爆料負責人蔡政雄欠債千萬。許多家長聽到退款至少2到3個月紛紛炸鍋，趕緊聯繫有營業的店家，對方則說「一定會退」。蔡政雄日前發出公告給會員，坦承為了租金、人事費用疲於奔命，目前在搬遷中，但承諾會加快完成退費；台中消保官也證實，已收到多件民眾申訴案。

▲▼騎士堡負責人蔡政雄。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡政雄7月才現身與台南大飯店合作的據點剪綵典禮。（合成圖／ETtoday資料照）

騎士堡分屬直營與加盟的台北、桃園、新竹3店仍有營業，但剩下中南部5間店都暫停。有媽媽在騎士堡群組內表示，自己10月底向台中店登記退款，對方還收了資料，但至今也沒有消息。另一人表示，跟還在營業的桃園分店登記則是一切正常。此外，有人也打電話給店家，店家則是回覆「一定會退」，但也有人擔心剩下3間可能也撐不了多久，更痛批現在其他點是「吸金再捲款跑掉」。

▲▼騎士堡室內兒童樂園消費糾紛。（圖／民眾提供）

▲▼知名室內兒童樂園中南部5間店全數暫停，不少家長想退款卻要等上2到3個月，在群組內討論應對方式。（圖／民眾提供，點圖可放大）

▲▼騎士堡室內兒童樂園消費糾紛。（圖／民眾提供）

負責人蔡政雄在新聞曝光後發出聲明表示，「疫情從大陸延燒到台灣，從一開始風聲鶴唳，至今雖鬆綁，疫情仍餘波盪漾，不知何時才能結束。本人為了維持各店的高額租金、人事成本不減疲於奔命，長達三年未停歇，連累家人一同與我吃苦。近日媒體所爆料並非事實，該媒體未求事件真相，只管爆料一時文化流氓之痛快」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲負責人蔡政雄發出聲明，並承諾會加快完成退費。（圖／民眾提供，點圖可放大）

蔡政雄說「公司大力整頓之際，最不缺流言蜚語，也看清人性。唯有對受影響的會員爸爸媽媽致上十二萬分的歉意、謝謝您們願意相信騎士堡，我們正努力不辜負大眾的期待與信任。目前正值公司搬遷之際，相關退費作業有所延遲，不過請家長們放心我司一定會加快完成退費。」

《ETtoday新聞雲》記者先前多次致電給蔡政雄、總公司，均未獲得回應或是空號，並向有營業的台北店尋求負責人回應，也沒有下文。台北店僅說明，目前退費需要到官網客服信箱寄信，最慢3個月內會處理完畢，並表示台北、桃園以及新竹店都沒有影響，正常營運，家長有票券也可到這三店使用。但民眾申請退費並不順利，和蔡的說法不符。

此外，台中消保官證實，日前有接到多通民眾詢問電話，有3案成立，金額約在2000到3000元左右。

【相關報導】

獨／兒童室內樂園「騎士堡」收2店！總部變廢墟　負責人欠千萬失蹤

獨／騎士堡新竹以南全關！儲值家長傻眼　客服稱「3個月內處理」

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／高雄爆槍響！　摩鐵大戰狂轟32槍
快訊／ETtoday得卓越新聞獎！　《以民為先》獲殊榮
台北跨年首波卡司來了！　雙天后曝光
快訊／《哥吉拉》名導病逝！　享壽70歲
男友床戰一脫褲　何妤玟嚇到滅火！噴1句話超傷人
快訊／NBA冠軍成員加盟PLG！　降臨新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄摩鐵槍響！3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕落網

移工2度偷超商3C商品　警找上門正在嗨唱KTV…驚問怎麼找到的

騎士堡退費苦等3個月！媽媽群組炸鍋投訴消保官　負責人：會加快

快訊／嘉義好市多驚傳命案　雲林男「倒車道出口」腦漿外溢亡

快訊／屏東萬大橋下死亡車禍！騎士與貨櫃車擦撞　倒地慘遭輾斃

身價百億「防曬乳大王」通霄住宅火警　黑煙狂竄...木屋招待所燒光

酒駕競飆害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲

助大陸「獨角獸」來台挖科技人才　知名大廠工程師認罪結局出爐

快訊／高屏溪墜橋！男騎機車離奇摔落河床　全身多處骨折

惡搞畫面曝！選里長添3百萬新車　敵營支持者經過...秒現刮痕

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

快訊／高雄摩鐵槍響！3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕落網

移工2度偷超商3C商品　警找上門正在嗨唱KTV…驚問怎麼找到的

騎士堡退費苦等3個月！媽媽群組炸鍋投訴消保官　負責人：會加快

快訊／嘉義好市多驚傳命案　雲林男「倒車道出口」腦漿外溢亡

快訊／屏東萬大橋下死亡車禍！騎士與貨櫃車擦撞　倒地慘遭輾斃

身價百億「防曬乳大王」通霄住宅火警　黑煙狂竄...木屋招待所燒光

酒駕競飆害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲

助大陸「獨角獸」來台挖科技人才　知名大廠工程師認罪結局出爐

快訊／高屏溪墜橋！男騎機車離奇摔落河床　全身多處骨折

惡搞畫面曝！選里長添3百萬新車　敵營支持者經過...秒現刮痕

綠營頻攻「矽谷經驗」　蔣萬安嗆：陳時中的正面選舉只是說說

Brembo推出新「一體成型卡鉗、煞車總泵」　最接近Moto2賽車規格

台東幼兒專責醫師與您童行　歡迎新手爸媽免費申請加入

2022四重溪溫泉季　期間限定郵輪巴士每人588元

低於市價2千萬！被控賤賣新北百坪土地　員林市長：一切合法

批藍綠把「黑金貪腐」帶回台北　黃珊珊：我不靠政黨、家庭背景站在這

陸防疫20條「賦碼管理」成主流　張伯禮：群體免疫致無症狀者多

跳海帥哥王世堅8年禮物大集　爆柯文哲遲還龍袍「偷穿」

安格斯12星座一周運勢11／14-11／20　牡羊、巨蟹準備脫單了

校園大改造 培英、竹光國中獲2022金點設計獎標章

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

即／高雄大貨車輾死倒地騎士肇逃

17歲屁孩闖耶誕城撞飛女警　下場慘

屁孩競速害兒亡　貧母悲吐14字道盡無奈

屁孩飆車翻覆1死！熱褲妹冷眼說笑：我要尿尿

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

即／高雄軍事管制區驚見男屍　身份死因待查

苗栗通霄企業家住宅火警　小木屋招待所燒光光

88會所「百官行述」傳縣市長也入鏡

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

更多熱門

相關新聞

2022台中預售推案破2萬戶　3區0推案吊車尾

2022台中預售推案破2萬戶　3區0推案吊車尾

根據「預售屋建案備查」資料統計，2022年台中市已推出241筆預售新案，總戶數達2萬119戶，其中量體達3243戶的西屯區摘冠，而近年熱度最旺的北屯區以3100戶居次；不過中區、石岡區及和平區等3區預售0推案。

Volvo凱銳送愛到中部偏鄉小學

Volvo凱銳送愛到中部偏鄉小學

南區10年內中古屋年漲16％　在地買房指向「房價凹陷區」

南區10年內中古屋年漲16％　在地買房指向「房價凹陷區」

噪音車吵翻！台中7騎士吞罰單

噪音車吵翻！台中7騎士吞罰單

獨／女山友登松鶴線腳痛求救　警消輪流揹下山

獨／女山友登松鶴線腳痛求救　警消輪流揹下山

關鍵字：

台中台北兒童樂園騎士堡退費家長媽媽炸鍋

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

即／桃市里長候選人突過世！

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

快訊／AD降臨PLG新北國王！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面