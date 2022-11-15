騎士堡退費苦等3個月！媽媽群組炸鍋投訴消保官　負責人：會加快

▲騎士堡負責人蔡政雄發出公告，承諾會加速完成退款。（合成圖／記者許權毅拍攝、ETtoday資料照）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

媽媽群組炸鍋！知名室內兒童樂園騎士堡傳出財務危機，新竹以南共5間店陸續閉店，更遭債權人爆料負責人蔡政雄欠債千萬。許多家長聽到退款至少2到3個月紛紛炸鍋，趕緊聯繫有營業的店家，對方則說「一定會退」。蔡政雄日前發出公告給會員，坦承為了租金、人事費用疲於奔命，目前在搬遷中，但承諾會加快完成退費；台中消保官也證實，已收到多件民眾申訴案。

▲蔡政雄7月才現身與台南大飯店合作的據點剪綵典禮。（合成圖／ETtoday資料照）



騎士堡分屬直營與加盟的台北、桃園、新竹3店仍有營業，但剩下中南部5間店都暫停。有媽媽在騎士堡群組內表示，自己10月底向台中店登記退款，對方還收了資料，但至今也沒有消息。另一人表示，跟還在營業的桃園分店登記則是一切正常。此外，有人也打電話給店家，店家則是回覆「一定會退」，但也有人擔心剩下3間可能也撐不了多久，更痛批現在其他點是「吸金再捲款跑掉」。

▲▼知名室內兒童樂園中南部5間店全數暫停，不少家長想退款卻要等上2到3個月，在群組內討論應對方式。（圖／民眾提供，點圖可放大）

負責人蔡政雄在新聞曝光後發出聲明表示，「疫情從大陸延燒到台灣，從一開始風聲鶴唳，至今雖鬆綁，疫情仍餘波盪漾，不知何時才能結束。本人為了維持各店的高額租金、人事成本不減疲於奔命，長達三年未停歇，連累家人一同與我吃苦。近日媒體所爆料並非事實，該媒體未求事件真相，只管爆料一時文化流氓之痛快」。

▲負責人蔡政雄發出聲明，並承諾會加快完成退費。（圖／民眾提供，點圖可放大）



蔡政雄說「公司大力整頓之際，最不缺流言蜚語，也看清人性。唯有對受影響的會員爸爸媽媽致上十二萬分的歉意、謝謝您們願意相信騎士堡，我們正努力不辜負大眾的期待與信任。目前正值公司搬遷之際，相關退費作業有所延遲，不過請家長們放心我司一定會加快完成退費。」

《ETtoday新聞雲》記者先前多次致電給蔡政雄、總公司，均未獲得回應或是空號，並向有營業的台北店尋求負責人回應，也沒有下文。台北店僅說明，目前退費需要到官網客服信箱寄信，最慢3個月內會處理完畢，並表示台北、桃園以及新竹店都沒有影響，正常營運，家長有票券也可到這三店使用。但民眾申請退費並不順利，和蔡的說法不符。

此外，台中消保官證實，日前有接到多通民眾詢問電話，有3案成立，金額約在2000到3000元左右。

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