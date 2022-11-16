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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁感性告白「高雄不是好命囝」　1句話認證「我們用生命打拚」

記者呂晏慈／台北報導

選戰進入倒數10天，尋求連任的高雄市長陳其邁競選團隊16日釋出最新競選影片「陳其邁感性告白—邀請您共同譜寫高雄未來」，影片紀錄陳其邁兩年任內，在大高雄38區上山下海的各項市政行程紀錄、相關新聞片段，陳獻聲說，「高雄不是好命囝，但我們是用生命在打拚」，感謝影片中替他發聲的市民朋友，這些都是在他的行程中，有打過交道的人，他也和高雄市民感性告白，他看到的不只是現在，而是和市民、和高雄共同的未來。

▲▼搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃。（圖／陳其邁競選總部提供）

▲高雄市長陳其邁力拼連任。（資料照／陳其邁競選總部提供）

值得注意的是，整支宣傳片的背景音樂和畫面溫馨，沒有一字提到陳其邁口頭禪「緊緊緊」，但在片中不時可以看到陳快步移動和低頭看錶，穿梭在市府、接種站和高雄的農村、部落及眷村及新創公司間，除了顯示他上任後面對疫情挑戰同時市政行程滿檔，也讓人見到他對時間的管理和掌控。有網友看到陳其邁不時低頭看錶的動作，笑稱「這動作完美體現了陳其邁緊緊緊。」

影片也忠實紀錄，陳其邁上山下海，在有災損時第一時間到第一線關心農漁民，一上任就面臨疫情的挑戰，在防疫上親力親為，除了每日的疫情記者會和防疫會議，他更時常到第一線去視察各項防疫措施，體恤長輩排隊接種疫苗的辛苦，率全國之先引入「宇美町式」施打法，讓長輩坐著打疫苗，也讓人見識到陳其邁在市政的嚴謹、高效率以外，為市民著想的暖心一面。

陳其邁提到，在全球產業鏈重組，世界快速變化的時刻，他把握住機會和中央合作積極爭取，迎來半導體產業落腳和5G AIoT產業的發展，替高雄打下了產業轉型的基礎，高雄這兩年來多元面向的產業規劃，也讓受訪的知名動畫公司「夢想動畫MoonShine Animation」創辦人林家齊大讚陳其邁「他是整個高雄的策展人。」

「我堅信，無論有沒有支持過我，都是我要服務的市民！」陳其邁對於過去大家認為的國民黨鐵票區，原民區和眷村，不分藍綠、不分族群一視同仁，他除了是高雄市歷任市長到原鄉部落最頻繁的一位，也大魄力解決了眷村沉痾35年的問題，讓高雄獨有的卡那卡那富族青年，在故鄉高雄那瑪夏擔任知名咖啡廳店長的蔡小慧，深深表達對陳其邁重視原鄉發展的感謝；原本不太願意受訪，在果貿社區開設知名早餐店的李仁義先生在和拍攝團隊深聊後，也敞開心房提到「我們看到的就是，市長默默做這件事，很感動，不分藍綠了。」

影片最末陳其邁來到當年他擔任代理市長時，推倒高牆，把港口還給人民的高雄港邊，看著在港邊學習腳踏車的小女孩，在媽媽的扶持下終於自己騎向遠方，象徵高雄這座城市在這兩年中央地方通力合作，大力推動城市轉型的基礎下，終於要脫離母親的保護展翅高飛，陳其邁欣慰、滿足的看著這一切，隨後低頭看錶「走，下一個行程！」代表著他已經做好準備，要繼續和市民一起打拚，共同譜寫出高雄的下一個璀璨篇章。

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關鍵字：

陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

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