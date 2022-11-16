復出首轟民進黨「人在做天在看」　金溥聰：相信人民眼睛是雪亮的

▲許久沒露面的前國安會秘書長金溥聰，今天特地出來與立法委員賴士葆為國民黨大安文山市議員參選人曾獻瑩輔選，三人連袂到興隆市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

久未露面的前國安會秘書長金溥聰今（16）日合體立委賴士葆，替無黨籍議員參選人曾獻瑩（大安文山）進行市場拜票，且本周六（19）前總統馬英九也會出面力挺。對於民進黨執政表現，金溥聰說，凡事「人在做天在看」，民進黨近來的所作所為，人民的眼睛是雪亮的。

金溥聰表示，曾獻瑩是非常優秀、有能力、不會譁眾取寵的好人才，之所以支持曾獻瑩，是看到他在國民黨的初選落敗，他因為沒加權，且這次加權特別高，所以從原本第一名掉出安全名單，非常遺憾。金並透露，他是看到曾獻瑩初選落敗後，主動跟曾聯絡，然後見過幾次面，了解他的為人跟過去表現，覺得他是值得幫助的好的政治人才。

金溥聰說，看到曾獻瑩在文山區真的是苦戰，所以要盡自己一份最大的力量來支持好的人才，並強調曾是一個愛家的人，樂見他把小愛化成大愛，讓他能為市民謀福，「我常講，值得幫助的人，我就會願意幫助他。」

立委賴士葆指出，曾獻瑩因為加權制度，讓他不幸落馬，後來透過正當管道向黨中央爭取報准參選，本來可以掛國民黨徽，但曾以大局為重，自願放棄，改以無黨籍參選，並承諾當選之後回到國民黨。賴強調，曾獻瑩屬於泛藍黨團，整體的目標就是「8+1」，亦即國民黨正式提名的8位議員候選人全部當選，外掛一個曾獻瑩，在蔣萬安選情看好的情況下，賴認為8+1非常樂觀。

對於「8+1」目標，金溥聰表示，只要大家肯努力，在目前的政治氛圍下，大家都希望有變化、能夠有改變，希望好的人才都能出頭，尤其希望像曾獻瑩這樣好的人才能夠出頭。至於跟曾獻瑩有競爭關係的現任議員鍾沛君，金解釋有提前跟她溝通過，前總統馬英九本周六亦會參加曾獻瑩活動，一起來支持他。

媒體問及民進黨的執政表現，金溥聰說，凡事「人在做天在看」，民進黨近來的所作所為，人民的眼睛是雪亮的，大家都希望政治能更好、台灣能更好，所以這次是很好機會，讓台灣走向更好的民主政治。對於綠營議員質疑金溥聰個人對2024是否有所考量？金斬釘截鐵答覆「我沒有」，反批民進黨永遠有他們的說法，但是他會堅持中道做法，永遠開大門走大路，心情坦蕩面對外界的瘋言瘋語，不會掛在心上。