「金小刀」重出江湖！金溥聰復出輔選曾獻瑩　預告與馬英九周六合體

▲許久沒露面的前國安會秘書長金溥聰，今天特地出來與立法委員賴士葆為國民黨大安文山市議員參選人曾獻瑩輔選，三人連袂到興隆市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第六選區議員參選人大爆炸，成為台北市最多人登記的一區，27人搶13席，競爭激烈。有「金小刀」之稱的前國安會秘書長金溥聰今（16）日復出輔選無黨籍參選市議員的曾獻瑩，兩人一同掃街拜票，並預告前總統馬英九周六也會到場支持曾獻瑩，到時兩人有望合體。

金溥聰受訪表示，「我之所以會幫曾獻瑩，主要是我看到曾獻瑩這位候選人正派、認真、誠懇踏實，也不譁眾取寵。」對於曾獻瑩民調初選第一名，卻因青年加權制度落馬，最後考量到黨的和諧，曾獻瑩主動向國民黨改為「報備」也獲准參選。金溥聰認為，「我看到曾獻瑩展現的胸襟和氣度，所以我決定支持力挺，向選民推薦這樣一個好人才。」金更強調，「曾獻瑩所表現的是社會上許多沉默大眾所支持的正面力量。他是個值得培養的人才。」

媒體問及民進黨的執政表現，金溥聰說，凡事「人在做天在看」，民進黨近來的所作所為，人民的眼睛是雪亮的，大家都希望政治能更好、台灣能更好，所以這次是很好機會，讓台灣走向更好的民主政治。對於綠營議員質疑金溥聰個人對2024是否有所考量？金斬釘截鐵答覆「我沒有」，反批民進黨永遠有他們的說法，但是他會堅持中道做法，永遠開大門走大路，心情坦蕩面對外界的風言風語，不會掛在心上。