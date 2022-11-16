陳時中競總舉證再爆：蔣萬安為9不法中企服務　涉坑殺股民





▲陳時中競總繼續舉行記者會質疑蔣萬安。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數10天，民進黨候選人陳時中競選團隊16日繼續質疑國民黨候選人蔣萬安的「矽谷經驗」，引述美國公開資訊，直指蔣萬安在美協助不法中資企業借殼上市，其中9家全數被註銷公司登記或被強制下市，指控蔣藉此「坑殺股民」；另針對蔣11月10日突宣布將辭立委，吳思瑤會中出示一份「辭職書」範本，教蔣萬安怎麼辭職，署名「假萬安」，強調應該說到做到，不應該是半推半就。

針對蔣萬安日前提出的矽谷經驗，民進黨台北市議員候選人趙怡翔今天在「矽谷律師的真相Part2」記者會加碼質疑，蔣萬安在事務所The Crone Law Group任職期間疑參與了9個爭議案例，除了經手中國企業借殼上市的業務，協助的中國企業還涉及炒股，進行不尋常的金融交易，包括中國西藍天然氣公司、中國瑞達電源有限公司、中國東北石油控股公司、中國鑫達集團、黑龍江維康生物科技集團、青島紅冠皮鞋、邢臺鋼鐵有限責任公司、寶生鋼鐵製品有限公司、江蘇唐邦公司等9家公司，全數都是被註銷公司登記，或者被強制下市的公司。

趙怡翔表示，這9個案子是蔣萬安在該事務所任職期間，該事務所主要處理的案子，如果蔣萬安這麼不喜歡這類工作，為什麼他自己成立萬澤法務事務所，還把原本客戶中國康太仙人掌生物科技公司帶過去新律師事務所繼續服務？另外又有新客戶中國清潔能源公司，這都涉及炒作銅板股等不當作為，違反證券交易規定。他說，蔣萬安既然提出了矽谷經驗，就必須經過檢驗，既然他自稱矽谷新創律師，但服務對象是中國企業，也不是負責處理新創業務，而是在矽谷涉入高度爭議的中國企業案，這非台北市民樂見。

吳思瑤說，蔣萬安涉及協助假募資真炒股的公司，而且這些疑似涉及不法金融交易的中國公司，都已經被美國註銷公司登記，這是不爭的事實，且陳時中競總不是「雞蛋裡挑骨頭」，而是100％都是「混蛋」，蔣萬安自己標榜矽谷新創律師，應該個人造業個人擔。

台北市議員梁文傑並指，蔣萬安服務和自己開設的事務所，都在幫不是很正規的中國公司借殼上市，所有案子幾乎都有問題，這些公司在上市前募資了一筆錢，不交財報後被下市，股民只能欲哭無淚，該案例類似台灣的康友-KY炒股案，蔣萬安對這些在美國被坑殺的股民，有沒有責任？就算他沒有法律責任，有沒有道德責任？縱使沒有違法，這也不是值得拿來吹噓的經驗，且他回到台灣執業後，是否也有引介中國公司來台上市？他詢問，如果一個律師專門在幫黑道朋友辯護，外界會說他是「黑道律師」，如果一名律師都在協助中企借殼上市，算什麼樣的律師？

另對於辭立委一事，吳思瑤批評，等了6天，蔣萬安仍然沒有正式向立法院遞出辭職的文書，台灣人講究誠信，現在才發現蔣萬安的義正辭嚴是空話、練肖話，如果不是自己昨天的提醒，蔣萬安不曉得有沒有要辭職？蔣萬安已經從「蔣愣愣」變成「蔣孬孬」，蔣萬安的辦公室距離立法院人事處僅30公尺，走過去不到2分鐘，這6天到底發生什麼事，讓蔣萬安把辭職當作騙術、詐術？

針對綠營質疑尚未辭職一事，蔣萬安今日面對媒體澄清表示，今天早上已經完成法定辭職程序，生效日就是11月10日。