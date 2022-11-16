「助眠被」問世！「舒曼波」啟動人體飛航模式

【企劃特輯】

你是不是常在該睡覺的時候，卻覺得腦袋特別清醒、身體無法關機？或是躺在床上，思緒停不了，一直有雜七雜八的聲音在和自己說話？這些，可能是因為你的身心沒有進入平靜的「飛航模式」狀態。目前，已經有研發機構，開發出可以幫助快速進入「飛航模式」的助眠被，也將在今年秋冬正式亮相。

「舒曼波」啟動人體關機模式 穩定內分泌與神經系統

研究人員指出：「舒曼波」是一種低頻波，它的頻率與人類大腦中的α波極為相近。美國NASA，就曾在載人太空艙裡裝上舒曼波產生器，目的就是維持太空人的身心健康，也就是透過舒曼波的頻率，可以有效讓身心狀態，調整回最佳的睡眠狀態。從睡眠角度來看，腦電波降為α波，即可進入淺度睡眠。在這個頻率下，對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒。

舒曼波醫師也認可！舒曼波具穩定作用、大量運用各類醫學

身心科鄭光男醫師分享：「全台每9個人中，就有1人受到失眠問題的困擾。要談失眠這個問題，並不能只簡單化為「睡不著」三個字，除了難入睡，還有淺眠、時睡時醒，提前起床這些『睡不好』的問題。想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩，而舒曼波不但可以辦到，還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。」

90%試用者有感「助眠被」打造最佳「飛航模式」

所以，研究團隊費時三年，透過石墨烯材質釋放能量的特性，開發出「舒曼波次微米紡織晶片」，成功將晶格化石墨烯導入棉被的纖維中，當棉被和人體接觸後，棉被會釋放類似α波的「舒曼波」，將身心、思緒帶回到平靜，達到睡前最佳的飛航模式狀態。經過測試，90%以上的試用者，明顯感受平靜的狀態，有助打造助眠的最佳狀態，讓不少藝人、部落客也都紛紛讚賞。

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