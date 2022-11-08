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蓋好睡！科技神突破「舒曼波棉被」躺下就能睡

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

為了破解睡眠問題，幾千年來人類試過無數的方法；數羊、靈療、藥物….但始終無法克服；但隨著科技進化，已經有科學家發現一種「舒曼波」的波長，可以穩定身心，達到恢復平衡狀態的效果，更將「舒曼波」運用在貼身的棉被上，解決失眠、淺眠等問題。

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

睡不好易引發身心問題　靠藥物助眠、當心副作用
美國芝加哥大學研究人員發現，每天只睡４個小時的人，血液中抵禦流感的抗體比睡眠時間7~8小時的人減少了50%；身心科醫師鄭光男提醒：「長期睡不好會造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至會導致肥胖、焦慮、憂鬱、自律神經失調，嚴重者還有可能伴隨多重的併發症。睡眠不佳的人，體內免疫系統功能也會變差，而抵抗病菌的殺手細胞也會減少。有些人會依靠藥物，雖然可以幫助入睡，但卻無法真正緩解身心的緊繃狀態，甚至會引起副作用。」

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

身心科醫師提醒：想睡好，腦波要平穩　舒曼波具穩定作用、大量運用各類醫學
鄭光男醫師分享：「全台每9個人中，就有1人受到失眠問題的困擾。不過，要談失眠這個問題，並不能只簡單化為「睡不著」三個字，除了難入睡，還有淺眠、時睡時醒，提前起床這些『睡不好』的問題。想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。」

研究指出，「舒曼波」是一種低頻波，又稱為「地球心跳」，頻率與人類大腦中的α波極為相近，對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態且不易在睡眠過程中清醒。另外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

骨科醫師親自實證有感　難入睡、呼吸中止症 OUT！
北市聯醫骨科趙浩昱醫師也表示：「醫師也容易因看診緊張、疲勞出現睡眠障礙，透過業界朋友讓我接觸到『舒曼波減壓被』，想說當白老鼠試看看效果，使用幾天後，我不再難入睡，連打呼的次數都有了改善，每天起床都是神清氣爽！經過一番研究發現，在睡眠期間透過石墨烯結合舒曼波的特殊物理特性，將原本身體無法感知的舒曼波加強調合，使頻率與身體同步，且有臨床證實，藉由同步調頻的實現，可協助失眠患者達到短時間入睡的幫助，減少對於藥物的依賴及使用量，著實與醫療達到了相輔相成的效果！」

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

95%使用者睡眠品質明顯改善
現在舒曼波已經被研發單位，在棉被中導入「舒曼波次微米紡織晶片」，並且搭配會修復的石墨烯，在和人體接觸後會釋放生物訊息，不需要插電，利用人體的熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，能引導大腦放慢速度，達到快速入眠，延長深層睡眠時間；目前95%的使用者都有明顯改善的效果。

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

▲▼舒曼波,棉被,失眠,淺眠,身心科。（圖／宏睿國際提供）

提升睡眠品質「PP舒曼波科技減壓被」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7VK
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舒曼波棉被失眠淺眠身心科

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