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用「蓋」的安眠藥 ！知名作家吳若權靠「它」擺脫失眠焦慮

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

根據調查，全台5成民眾有失眠問題，入睡困難、壓力大、焦慮都加重失眠症狀，不少人會身心科報到，只為了拿到安眠鎮定藥物，雖不想依賴藥物卻無法擺脫，甚至還會擔憂藥量不夠無法順利睡著該怎麼辦？對此，知名作家吳若權也感同身受：「幾年前我常很焦慮，體會到睡眠品質不好、難入睡或淺眠，是多麼痛苦。」針對這些問題，身心科醫師鄭光男強烈建議：「平衡自律神經，才能真正徹底遠離失眠。」

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

焦慮失眠渾身不對勁　吳若權靠一物一覺到天明

自律神經失調時就像是超跑的油門碰上自行車的煞車，兩者無法相互調節，久而久之身體就會出現各種不協調的症狀。使用藥物雖可以在短期強制大腦關機，但周而復始，藥越吃越重，精神卻越來越差。

所幸，吳若權找到了解決方案，「我發現了一種舒曼波，它是能找回身心平靜的最新科技，也被加入了紡織品中。我自己蓋了『舒曼波科技減壓被』一段時間，真的覺得放鬆、好眠！」

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

「地球心跳」神秘波頻超強效　美國NASA也在用

鄭光男醫師解釋，「舒曼波」是地球電磁場的一種低頻波，又被稱為「地球心跳」，頻率和人類大腦中的α波極為相近，對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒，「NASA甚至在太空艙裝上舒曼波產生器，以維持太空人的身心健康！」

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

生物科技＋頂尖紡織技術　失眠者救星「次微米微晶片」舒緩腦波、平衡自律神經

台灣業者結合最新生物科技與頂尖紡織技術，成功研發出「舒曼波科技減壓被」，利用「莫爾超晶格石墨烯」搭配「舒曼波次微米紡織微晶片」，不需要插電，藉由人體的熱能將舒曼波透過晶格化石墨烯導入全身，能舒緩腦波與平衡自律神經，達到快速入眠、延長深層睡眠時間、修正身體失序狀態的效果。

PP舒曼波科技減壓被也是第一件使用次微米晶片的石墨烯棉被，不但效果媲美專業醫療儀器的治療等級，哈佛醫學總院也證實，經過3000人體實驗，在修復腦損傷等慢性疾病的實驗中，效果甚至遠勝使用藥物控制的患者。

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

 應付高壓工作環境　演藝圈爆紅的好眠神器

凡事講求實證的吳若權，在自己與親友親身試驗過後，對舒曼波科技減壓被大加讚賞，「當棉被和身體接觸時，會釋放特定的波長，帶身心回到平靜、穩定的狀態。『PP舒曼波科技減壓被』它是『會修復的石墨烯』，引導身體回歸正常的秩序和節奏，它不只是「好棉被」，更是一條「好眠被」。」

除了吳若權，同樣身處高壓與長工時的演藝圈名人如吳淡如及林美秀等也都是「舒曼波科技減壓被」的見證者。他們都在使用後，如釋重負地強調，「好睡，原來這麼簡單！」不用吃藥、非侵入式，更沒有副作用，「PP舒曼波科技減壓被幫我找回平靜、得到更好的睡眠品質，推薦給想睡好、睡飽的朋友！」

▲▼舒曼波科技減壓被,PP舒曼波,吳若權,睡眠,PP石墨烯。（圖／業者提供）

會修復的石墨烯「PP舒曼波科技減壓被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Us
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/O0kxF
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/vZl3D7LrnxE
 

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