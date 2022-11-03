一罩多用！助眠、護眼、通鼻　讓「它」陪伴你

【企劃特輯】

全台每9個人就有1人受到失眠問題的困擾，要談失眠這個問題，並不能只簡單化為「睡不著」三個字，除了難入睡，還有淺眠、時睡時醒，提前起床這些「睡不好」的問題。睡眠不佳的人，不但會造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至會導致肥胖、焦慮、憂鬱、自律神經失調，嚴重者還有可能伴隨多重的併發症。有些人會依靠藥物，雖然可以幫助入睡，但卻無法真正緩解身心的緊繃狀態，甚至會引起副作用。醫生建議：「想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。」

想睡好，腦波要平穩 「舒曼波」具穩定作用、大量運用各類醫學

根據研究指出，「舒曼波」是一種低頻波，頻率與人類大腦中的α波極為相近，對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態且不易在睡眠過程中清醒。有研究團隊將眼罩導入「舒曼波次微米紡織晶片」，並且搭配會修復的石墨烯，不需要插電就能和人體接觸後，利用人體熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，引導大腦放慢速度，達到快速入眠，延長深層睡眠時間。

此外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

護眼有妙招 免插電、戴上馬上恆溫按摩 隨時隨地都可用

除了能幫助睡眠外，現代人因長時間使用3C產品，導致眼周血液循環不佳，除了眼睛容易疲勞、酸澀、眼壓升高，也會造成許多眼部疾病，這款「舒曼波眼罩」因採用「HSG+蜂巢式石墨烯結構」，百分百保留石墨烯的超導特性，釋放遠紅外線能量，可以在5秒快速升溫，將熱能導入肌膚底層，達到眼周微循環，保持恆溫在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度。

另外，獨家「眼周能量點設計」針對眼周穴位及太陽穴能喚活眼部神采，仿真按摩手感猶如行動眼部SPA，只要使用10分鐘，就能增加血液循環，幫助眼周肌肉放鬆，快速消除疲勞，緩解眼睛過度充血、疲勞、僵硬、痠痛、頭痛等問題，加上完全免插電，使用上更安心，也不必擔心像蒸氣眼罩一不注意會燙傷或用完就丟造成地球負擔的問題，更加環保。

不只助眠、護眼還能通鼻 三重功效一條搞定！

「PP舒曼波眼罩」不僅睡眠、眼部問題能解決外，因為特殊眼框設計，除了讓眼罩能準確的在雙眼穴位上發揮作用，連鼻子也能照顧到，當血液循環變好後，鼻塞的狀況也能一併處理，無論是過敏性鼻炎引發的熊貓眼，或是鼻癢、流鼻水、打噴嚏等症狀，皆能有所好轉。一條眼罩既能改善睡眠又可護眼通鼻，cp值超高，讓你好好睡、好保養！

睡眠x眼睛x鼻炎一次搞定！「舒曼波眼罩」哪裡買？

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