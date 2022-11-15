北市長候選人主張設賭場、性交易專區　動保黨張家豪：以合法對抗非法





▲動保黨台北市長候選人張家豪推設賭場、性交易專區，以合法對抗非法。（圖／翻攝公視畫面，下同）

記者江采蓁／台北報導

台北市第二場市長選舉公辦政見發表會15日登場，各候選人政見可謂五花八門，台灣動物保護黨候選人張家豪就提出「有錢、有安全、有愛、有效率」四大目標，提出基本薪資以自治條例訂定4萬起跳，降低房價讓台灣跟新加坡一樣人人都能買房，以及建立合法賭場及性交易專區等政策。

張家豪指出，各項政見所需要的財源，光是提供地上權青年住宅每年就能創造上千億收入，以及賭場和性交易專區的開放，也能達到千億稅收，他提到台北市的性交易其實行之有年，包含萬華區、中山區的林森北路等，但因為沒有設置專區，會導致許多問題，針對許多民眾擔心成立性交易專區造成治安疑慮，他強調唯有合法才能對抗非法，不論賭場或性交易專區，工作人員有執照就有保障，合法化後治安不會惡化反而能增強。

此外，身為動保黨的張家豪也提到許多動物友善的政見，包含公費全額補助結紮費用、建立動物公益血庫等政策，他表示，流浪動物的問題在源頭管理，做好節育就能減少流浪動物的誕生。

最後他也呼籲，雖然很多政見看似過於理想化，但選舉的重點，就在於贏回作夢的本質，創造一些改變。