高虹安批指揮辦案　柯建銘：我是指點迷津「佛度有緣人」

▲柯建銘晚間回應高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安被指控詐領立院公費助理費，《鏡週刊》再爆有高虹安親簽的立院請領名冊，但高15日下午受訪否認，批評民進黨立法院黨團總召柯建銘一直在指揮辦案。對此，柯建銘晚間透過臉書回嗆，「一開始我就勸妳『找律師比找選民重要』，我是在『指點迷津』，無奈妳仍執迷不悟，事已至此，只能說有道是：『佛度有緣人』。」

▲高虹安下午在新竹受訪。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

高虹安今天下午接受媒體聯訪時，媒體關注柯建銘日前指，高虹安應該解除律師委任、直接認罪，高回應，柯建銘一直在指揮辦案、司法，這個事件14日也說得非常清楚，所有過程一切合法合規，柯建銘不應該因為自己陣營選情告急，做出要別人認罪、取消委任律師等不太妥當的發言，「請他自重」。

對此，柯建銘晚間針對高虹安指稱「柯建銘一直在指揮檢調辦案」一事表示，「一開始我就勸妳『找律師比找選民重要』，我是在『指點迷津』，無奈妳仍執迷不悟，事已至此，只能說有道是：『佛度有緣人』。」

至於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲批評，柯建銘需要認罪的東西恐怕更多吧？「柯建銘出來說人家貪汙，拜託這實在是⋯⋯」等語，柯建銘表示，方才柯文哲在桃園亂講話，他還是老話一句：「我佛慈悲」。