最狂的來了！選舉公報有爆乳正妹　4大政見曝：愛愛送紅包

▲嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。（圖／Molly 翎熹臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選進入最後倒數，目前在中選會網站已可查閱選舉公報，今年的選舉公報依舊話題十足。其中堪稱全台灣名字最長的議員候選人，來自嘉義市的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也出現在選舉公報中，再度引發外界熱議。

現年33歲的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」原本有個響亮的藝名「Molly 翎熹」。她曾透露參選原因是因為受到批踢踢名人「小商人」的邀請，所以決定挺身改名參選。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節確實有參選！（圖／中選會）

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」最受矚目的政見就是支持性專區、脫衣舞合法化，所以在選舉公報的政見欄位中她說到做到，列出了四大政見：

1、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化

2、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節

3、嘉義市性專區設立

4、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包

▲政見包括成立性專區、爭取嘉義市青年第一次成年禮 。（圖／翻攝臉書）

針對脫衣舞無罪化，顏女過去曾說明，脫衣舞無論是在早期台灣社會酬神或是牛肉場都很常見，既然能夠接受以及尊重國外文化，那我們不應該否定我們自身的文化，「這種優良的文化習俗，我們不惜粉身碎骨也得保存下來。」

另外，對於支持性專區成立的爭議，顏女則強調，台灣性工作者很多，都有可能受到不公平待遇、甚至被欺凌，「今天提出來，是希望可以改正，讓性工作者、消費者都可以得到保障，希望可以正視這件事！」

至於嘉義市18歲青年第一次成人禮送紅包政見，顏女說明，若性專區開始實行後，只要是18歲青年到性專區消費，第一次都有紅包，「恭賀轉大人。就算你是15歲破處，我也不管，反正18歲第一次來性專區消費，就是有特別的成年人紅包，此政策根本一石三鳥：1鳥自摸、2鳥大家願意來消費、3鳥促進店家生意。」

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