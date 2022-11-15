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驚知「乖巧男友約砲20人」　她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲原PO抓到男友約砲，還超過20位妹子，氣得她抓狂分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「真的快瘋了！」一名台大妹哀號，最近發現同校男友偷約砲，對象甚至超過20多人，氣得她果斷分手，也嚇得去驗性病檢測，由於愛滋病有潛伏期，更讓她每天提心吊膽。殊不知前男友完全無所謂，也拒絕去檢查，令原PO氣炸痛罵，「怎麼有那麼X的人，真的快氣死！」

一名女網友在Dcard欲哭無淚表示，與男友交往半年多，兩人直到10月才發生關係，所幸那一夜有戴保險套，因為男友竟在私下狂約砲，「每天忙得要死，累得要命...沒時間監控另一半，他居然在我上課的時候約砲！」

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原PO火冒三丈直呼，發現男友約砲20多人後，氣得她果斷分手，甚至噴了3000元驗性病感染檢測，每天過著提心吊膽的生活，「愛滋可能驗不出來...三個月後再去驗一次。」

最讓原PO無言的是，前男友老是露出一副無所謂的模樣，還堅持不驗性病，只強調他約砲有戴套防護，「怎麼有那麼X的人，真的快氣死...真的快瘋了，也覺得自己超衰。」

不僅如此，原PO也自認看錯人，他與前男友同校不同系，且對方看似乖巧老實，「以為長得比較乖的男生（最高學府）應該不會亂來」，豈料根本是玩咖渣男，「拜託老天保佑我，我真的不想因為爛人得病！」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「約砲男484很受歡迎啊？20幾個很多欸，是有什麼外顯吸引人的點嗎」、「我前男友也有約過，後來他劈腿，我趕快去做性病檢查，今天報告出來沒事 」、「把自己顧好吧～以後交往前要多觀察對方交友圈」、「妳要先去打HPV 9價疫苗，因為菜花傳染力蠻高的，就算戴套還是很高機率被傳染」、「根據宅宅我的網路觀察，頂大不分男女會玩的不少，玩起來更兇花樣更多」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友狂搖頭。（圖／翻攝Dcard）

疾管署分析感染性傳染病年齡分布，其中6成以上為15至34歲年輕族群，且多因不安全性行為而感染。台北市立聯合醫院昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑曾指出，在愛滋病方面，台北市達21.2%為六都第一，若排除離島澎湖，則為為全國第一，但排除急性初期感染者人數後，110年全台仍約有35%感染者屬於「延遲診斷」，台北市則為28.48%。

林秀桑說，根據統計，延遲診斷的個案約7成，因為自覺無風險或沒想過要篩檢，然而愛滋感染延遲診斷的現象，不僅可能增加愛滋醫療費用的支出，同時更會增加愛滋病毒傳播的風險和提高患者死亡率。

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