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男友滿足性幻想！包養「雙胞胎妹妹」：帶妳姐一起來，多給1萬

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO男友把對A片的幻想帶到現實中。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人都有自己的興趣，但不應該影響到生活。一名女網友表示，男友的興趣是看A片，但沒想到對方竟然把對A片的性幻想帶到生活中，而且還對她雙胞胎朋友出手。對方事後甚至還包養雙胞胎妹妹，並說「帶妳姐一起來，再給1萬」，讓她看了相當傻眼，氣得提出分手。

原PO在「Dcard」發文表示，男友在交往前就很愛看A片，但交往後就說已經把以前存的所有影片刪除，她也不認為這會影響到2人的感情，「但我無法原諒的是他居然把A片上的性幻想帶到現實生活」。

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▲▼男性、視訊、電愛、自慰、裸男、性暴力、看A片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO男友很愛看A片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，3個月前朋友生日聚會，找了很多人一起到民宿開派對，她也帶了男友一起去，沒想到男方看到朋友是雙胞胎姐妹，竟對2人產生性幻想，還在和她愛愛完之後，說「妳知道雙胞胎都會讓我想到A片情節嗎？」她當下非常傻眼，嚴肅警告對方不要亂開玩笑。

原PO隔天看到男友去和雙胞胎姐妹聊天，看起來都很友好，原以為對方把自己的警告聽進去了。結果前陣子雙胞胎姐姐突然傳訊息，說她男友一直在騷擾自己，「才知道在民宿那時候，他就要了她們姐妹倆的LINE，還騙說是我請他去加的」，對話紀錄中，也看到男友照三餐和對方問候，即使被拒絕仍不斷傳訊息，讓她覺得相當難堪。

之後原PO決定攤牌，但男友卻矢口否認，還說「反正妳寧願相信外人，也不相信我啊」，最後直接掛電話，且冷戰2、3天，她忍不住心軟，決定親自去找對方談談。到了男友家發現對方在洗澡，她就在房間等待，沒想到餘光瞄到手機有一則新訊息，竟是雙胞胎妹妹問說「今天方便過去嗎？」

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友包養雙胞胎妹妹。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO打開一看，才發現2人已發生關係，而且還有金錢交易，「男友根本就是在拿錢包養她」，且男方在對話中仍在肖想雙胞胎姐姐，說「可惜妳姐不來三人行」、「如果妳可以勸妳姐一起來，我再多給妳一萬」等，最後她氣得封鎖對方，2人就分手了。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「太噁…恭喜妳分手了」、「還好妳果斷分手，然後去做檢查是必須的，誰知道他私生活到底多亂，有檢查有保佑」、「連男生都覺得超噁心」、「他們都是心靈有問題，三觀不正常」、「每次看到這種文都覺得太扯了、怎麼可能，但偏偏這種事就是真實發生的」。

也有不少人好奇雙胞胎姐姐的狀況，原PO表示，事後有將此事告訴姐姐，因為當初沒有存下證據，因此只能讓她去看看自己妹妹的手機，如果可以的話就想辦法勸告一下。姐姐後來也有和她更新狀況，表示妹妹的價值觀好像崩壞了，認為「妳們只是不爽我跟她男友上床而已吧，那我自己去找一個不認識的包養我啊」，因此決定將此事告訴父母。她得知後相當傻眼，不打算再和雙胞胎妹妹來往了。

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關鍵字：

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