台大94年校慶　管中閔卸任前勉台大生「不要只拿學位、找好工作」

▲台大校長管中閔卸任前最後一次參加校慶活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣大學今（15日）舉辦創校94年校慶慶祝大會，這也是校長管中閔卸任前，最後一次參加校慶典禮，今致詞闡述上任4年校務推動成果，他也期許台大學生，對自己的要求不止於修完課程、取得學位，將來在大機構中找到一份工作而已，而是對開創未來做好準備，若沒有這樣的目標與自覺，台大學生跟其他大學生並沒有差別。

管中閔2019年1月上任台大校長，將於明年1月卸任，今致詞闡述近年推動校務發展，均連結國際潮流與社會發展，像是訂定「未來大學白皮書」、成立校內「永續發展推動委員會」、「大學社會責任報告書」等。

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管中閔說，自己將在53天後卸任，屆時無法當面向每個人道別，利用今天這個場合，感謝所有師生和同仁過去4年的支持，祝福全校師生持續進步、健康平安，有著更美好的未來，最後率領行政團隊向全校師生致謝。

台大今天在會中頒授台灣鄉土小說巨擘黃春明、華碩電腦董事長施崇棠名譽博士學位，表彰其卓越的成就與貢獻。

▲台大校長管中閔（右）頒發名譽博士學位給鄉土小說巨擘黃春明（左）。（圖／記者楊惠琪攝）

黃春明致詞說，自己雖然已經88歲，但應該還可以做一點事，他回憶自己罹癌時，仍持續創作，曾寫到一段話，老人坐在荒野石頭上，和時間對話，老人問時間，我還有多少時間？時間告訴老人，你還有多少時間不重要，接下去能做什麼才重要。今天受到台大頒發名譽博士，讓他又受到鼓勵，所以回家還可以繼續做點事。

施崇棠致詞指出，回想自己48年前離開學校、初闖社會，那種躍躍欲試、徬徨不安的心情，有幸踏上電腦產業，見證台灣電腦產業的崛起，還記得當年睡在公司、不眠不休奮鬥的工作歷程，期許台大學弟妹，永遠保持剛離開校園的夢想與熱忱。

台大校慶也表揚10位傑出校友，包括赤嶺守（歷史系）、王倬（化工系）、翁啟惠（生化科學所）、李德財（電機系）、蔡力行（物理系）、戴東原（醫學系）、韓定國（政治系）、鄧傳馨（臺大-復旦EMBA 境外專班）、王伯元（物理系）、孫正大（EMBA商學組）。台大將邀請傑出校友擔任通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學弟妹分享其專業領域及奮鬥過程。

前中研院院長翁啟惠代表傑出校友致詞指出，如果今天的我有一點成就，最重要的養分就是在台大學生時期所奠定的基礎，他代表所有傑出校友，感謝母校的栽培，也勉勵所有台大學弟妹，走出校園後，都能夠站在各個領域的尖端。





▲台大校長管中閔（右）頒發名譽博士學位給華碩董事長施崇棠（左）。（圖／記者楊惠琪攝）