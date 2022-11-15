獲頒台大名譽博士　黃春明：老小孩被激勵「會持續創作」

▲鄉土文學作家黃春明獲頒台大名譽博士學位。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大今（15）舉行創校94周年校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，會中頒發台大名譽博士學位給鄉土文學作家黃春明。黃春明在致詞時說，自己在罹癌治療期間，一度對健康狀況沒有把握，後來康復受到鼓舞，又投入創作，這次獲頒名譽博士，也讓他像小朋友一樣受到鼓勵，又有了新刺激，「所以88歲還可以做一點事情」。

黃春明笑說，上台致詞前老婆特別叮嚀「不要講太久」，所以這次領獎是有史以來致詞最短的一次，會後接受媒體聯訪才侃侃而談。談到後續寫作計畫，黃春明說，寫作的人最怕人家問：「接下來要寫什麼」，他之前曾提到要寫一篇《龍眼的季節》，「就像開空頭支票一樣，現在還沒兌現」。

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黃春明還說，自己一生都是反叛性格，人生路上多虧遇到很多貴人，才走得平順。他說，求學過程多次遭退學，曾被羅東中學、頭城中學退學，後來考上台北師範學校也被退學，最後才靠著貴人老師幫忙，才在屏東師專完成學業。後來當了國小老師，只因為看不慣教室貼在牆壁上的公約，把不能說方言和不能吐痰、隨地大小便放在一起，憤而撕下公約，還被督學約談。

8年前黃春明罹癌，他說，歷經6次化療，以為自己完了，後來決定「病中作樂，死不閉嘴」，才會跟前總統馬英九開了玩笑，馬英九擔任總統時，曾頒發「二等景星勳章」給他，但他不但拒領，還用畫了隻「四腳朝天的馬」回贈給馬英九，表達對政局的不滿。

黃春明進一步說，李登輝總統任內，也曾邀請他參加總統府音樂會，只因為邀請函是只寫了他的名字，妻子並沒有受邀，因而退回邀請卡，隔年總統府再辦音樂會，有將妻子列名邀請，他才願意出席。