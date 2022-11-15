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社會 社會焦點 保障人權

大卡車輪胎藏1.3億大麻花！倒楣邊緣人被冒名收貨　竹聯7人落網

記者張君豪／台北報導

警政署保三總隊第一大隊15日宣布破獲竹聯幫和堂成員陳壬豪涉嫌勾結加拿大毒品集團利用大型卡車走私重達89公斤、168包高純度大麻花，市價達1.3億元新台幣，會同關務署基隆關在新北市汐止區貨櫃場查獲，並循線逮捕前來領貨的涉案成員。

▲保三總隊查獲竹聯幫和堂成員陳壬豪操盤走私大麻毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

保三總隊接獲情資後會統台北市刑大偵八隊、南港分局、新北市刑大偵六隊、板橋、新莊、汐止分局、基隆市刑大科偵隊共組專案小組，報請士林地檢署廉股檢察官王芷翎指揮偵辦。

▲保三總隊查獲竹聯幫和堂成員陳壬豪操盤走私大麻毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保三總隊查獲竹聯幫和堂成員陳壬豪操盤走私大麻毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組成員為追查幕後運毒集團，當場逮捕來領貨的王姓小弟以及另名蕭姓未成年車手，並鎖定逃亡宜蘭縣五結鄉山區民宿躲藏的主嫌陳人豪（28歲、有組織、殺人未遂、毒品等前科）到案，警方追查發現，該集團陳姓主嫌夥同台灣大盤毒販，利用telegram加密通訊軟體向加拿大毒梟訂購168包大麻花，並利用大型卡車輪胎中空空間藏匿，之後再透過海運台來。

▲保三總隊查獲竹聯幫和堂成員陳壬豪操盤走私大麻毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

販毒集團教唆積欠賭債的陳崇毅幫忙提貨，但陳男知道提領毒品刑責太高，輾轉找上王男及另名未成年少年幫忙領貨，但關務署指出，一般進口特殊規格的大型輪胎多屬相關業者，民眾越洋購買一貨櫃卡車輪胎狀況太特別，據此遭關務、檢警盯上監控。

專案小組陸續逮捕竹聯幫和堂7名運毒集團成員到案，報關收貨的陳男經查雖屬該堂口成員，但與主嫌陳壬豪不熟，落網直稱遭到對方冒名頂罪，檢警調查後發現收貨者確與販毒集團並無往來，不起訴處分，其餘6人依運輸二級毒品罪名起訴。

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