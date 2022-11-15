　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

▲▼美國前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前副總統彭斯（Mike Pence）一直都是共和黨下一任總統熱門人選，而他受訪時也鬆口表達可能參選，更直言，美國的未來應該有比前總統川普（Donald Trump）更好的選擇。

彭斯日前接受ABC訪問，當主持人問及，是否覺得自己能在下一屆選舉中擊敗川普時，他表示，「這是別人說的，我們要決定是否測試這個說法。」主持人接著問道，是否認為川普應該再次擔任總統，彭斯就表示，「我認為這取決於美國人民，但我想我們將來應該會有更好的選擇。」

彭斯說，「這個國家的人一旦不談政治，就會相處得很好，我認為他們希望看到領導人也擁有相同的憐憫、慷慨精神，我認為在未來的日子裡，會有更好的選擇，對我和我的家人來說，我們會考慮在其中要扮演什麼角色。」

現年63歲的彭斯曾在2017年至2021年擔任川普的副手，而川普預計在美國時間15日宣布參選2024，而彭斯也被認為是下任總統的熱門人選。彭斯對於是否投入共和黨初選始終未正面表態，CNN指出，因為他在初選時需要川普的支持者，現階段任何形式的「表態」都有可能遭到強烈反對。

►川普被爆私下央求「正妹女兒」伊凡卡　和他一起登台宣布參選
►拜登認「眾議院保不住了」　華郵估：共和黨將以219席險勝
►共和黨紅色浪潮未起「川普不揹鍋」　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
神抄底！魏哲家10月買200張台積電　賺逾2200萬
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

抓巨蟒當圍巾！男下秒遭「勒頸20分鐘」甩不掉...當場倒地不醒

拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰

川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

注意！日本單日10萬人確診　東京、北海道1天萬人染疫

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭　呼籲俄羅斯必須撤軍

子彈飛2710公尺！烏克蘭狙擊手一槍擊殺俄兵　軍方公布畫面

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

抓巨蟒當圍巾！男下秒遭「勒頸20分鐘」甩不掉...當場倒地不醒

拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰

川普昔日副手也不挺！　彭斯鬆口參選2024：美國有更好的選擇

破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

推特工程師砲轟馬斯克「什麼都不懂」　隔天就收解雇通知

注意！日本單日10萬人確診　東京、北海道1天萬人染疫

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭　呼籲俄羅斯必須撤軍

子彈飛2710公尺！烏克蘭狙擊手一槍擊殺俄兵　軍方公布畫面

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

小籠包1顆貴2元！鼎泰豐宣布11／22起漲價「平均調幅4%」

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

海灘「沖來3屍」遊客超淡定　穿比基尼繼續玩

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

亞馬遜傳將裁1萬名員工　本周實施

拜登：北京無立即犯台意圖　沒必要新冷戰

身價3.84兆！　貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

美制裁俄軍事供應鏈　台灣銳元科技在列

拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

曾聖光告別式 烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

更多熱門

相關新聞

工程師砲轟馬斯克　隔天就被開除

工程師砲轟馬斯克　隔天就被開除

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）曾自稱是「言論自由推崇者」，近日卻疑似不滿被自家員工公開批評，兩人在推特上展開一番爭論，馬斯克隨後表示該名員工已被解雇。

藍營守住參院　紅營面臨路線之爭

藍營守住參院　紅營面臨路線之爭

媽發文抱怨「為什麼生孩」　放火燒死8歲兒

媽發文抱怨「為什麼生孩」　放火燒死8歲兒

拜習會「真正考驗」　未來6個月至1年是關鍵

拜習會「真正考驗」　未來6個月至1年是關鍵

美官員爆：少數G20國家不願譴責烏俄戰爭

美官員爆：少數G20國家不願譴責烏俄戰爭

關鍵字：

美國2024總統大選川普彭斯共和黨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面