　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登認「眾議院保不住了」　華郵估：共和黨將以219席險勝

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登在峇里島參加G20峰會期間受訪稱，若無意外，民主黨將失去眾議院的控制權。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉陸續開票中，截至台灣時間15日上午的最新數據顯示，民主黨在眾議院以204席落後給共和黨的212席，距離過半的218席仍有距離。正在印尼參加G20峰會的拜登也坦承，民主黨雖在眾議院取得非常接近的席位，「但我認為我們不會成功」。《華郵》報導預估，共和黨將以219席或220席贏下眾院多數席次。

根據《福斯新聞》報導，拜登14日在G20峰會前先與中國領導人習近平會晤，在後續進行的記者會中，拜登回答有關美國在墮胎權方面的展望時提到，「我認為，除非眾議院發生意外狀況，否則（民主黨）不會有足夠的票數來制定法律。」此前，拜登曾說過若民主黨持續掌握國會優勢，選後會將羅訴韋德案（Roe v. Wade）編纂成法、提交眾院，他希望能在明年1月時簽署墮胎法案。

拜登表示，「我想我們會在眾議院拿下非常接近的席次，但我不認為我們會成功。」對於美國人在墮胎權方面的期待，他則說，除了民主黨將維持原有立場外，「我認為他們不能再指望更多。」

美國2022年期中選舉，眾議院435席將全數改選，單一政黨獲得218席以上即可掌握多數優勢；參議院100席中改選35席，若想席次過半則須掌握51席。據《美聯社》最新數據，民主黨在參議院已拿下50席，加上副總統賀錦麗的關鍵票後可保住參院，在眾議院部分則以204席落後給共和黨的212席。《華盛頓郵報》預估，共和黨將以219席或220席在眾院贏得微弱的多數優勢。

快訊／美民主黨成功保住參議院！　內華達州議員順利連任

82歲裴洛西：我不打算退出　會繼續對眾議院發揮影響力

美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」　共和黨人抨擊威脅國安

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
行員存錢多按個0！急call「帶現金回櫃檯處理」　結局傻眼
Apple ID被盜！一排苦主「帳號拿不回」　4預防神招曝光
台北市長候選人「學歷只有幼稚園」！　超狂背景曝
快訊／掃街驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩認了：講的是事實
魔獸直播「韓國瑜亂入」留言被置頂！　真相笑翻
快訊／「國民女友」羅嘉翎摘世錦賽銀牌！　創生涯最佳
高雄死亡車禍！　大貨車輾死倒地騎士肇逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

盤點拜習會5大重點！　「台灣問題」是中美關係不可逾越的紅線

拜登認「眾議院保不住了」　華郵估：共和黨將以219席險勝

死亡自拍！他急墜12公尺岩壁「爆頭慘死」　海灘慶祝竟送命

紐時：拜習承諾改善美中關係　台灣仍最可能引爆兩國衝突

美俄情報頭子土耳其會面！　談判2重點曝光

拜習會後美中緊張緩和！　拜登：布林肯預計明年訪中

烏克蘭：與俄重啟和談首要條件　恢復領土完整

馬克宏將會習近平　籲施壓俄國回烏克蘭戰爭談判桌

聯準會未能安撫市場情緒　美國股市收挫

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

盤點拜習會5大重點！　「台灣問題」是中美關係不可逾越的紅線

拜登認「眾議院保不住了」　華郵估：共和黨將以219席險勝

死亡自拍！他急墜12公尺岩壁「爆頭慘死」　海灘慶祝竟送命

紐時：拜習承諾改善美中關係　台灣仍最可能引爆兩國衝突

美俄情報頭子土耳其會面！　談判2重點曝光

拜習會後美中緊張緩和！　拜登：布林肯預計明年訪中

烏克蘭：與俄重啟和談首要條件　恢復領土完整

馬克宏將會習近平　籲施壓俄國回烏克蘭戰爭談判桌

聯準會未能安撫市場情緒　美國股市收挫

快訊／台中向上路4貨車追撞　疑煞車失靈釀禍...車流一度回堵

苗栗輕度智障男選里長！　哥親曝登記原因：參選資格又沒限制

柔道高手找女友仙人跳！他花2500等洗澡被打爆　黑白雙煞下場曝

《今生也請多指教》選角掀議！　網列4點強調：不討厭演員但真的不適合

31億台幣血本無歸！FTX破產　台受害人號召加入「自救會」

蘋果「Trade In方案」再調降16款iPhone換購價！　僅iPhone 13上漲

敲定韓中領導人會談！尹錫悅今日下午將會晤習近平

《花系列》大咖女星終身未嫁！「消失22年近況曝」　揭慘賠6000萬內幕

成天醉醺醺被嗆「愛喝去給警察抓」　男竟渾身酒味騎車衝警所

台大94年校慶　管中閔卸任前致詞「期許台大生勇於開創未來」

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

亞馬遜傳將裁1萬名員工　本周實施

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

身價3.84兆！　貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

美制裁俄軍事供應鏈　台灣銳元科技在列

拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

曾聖光告別式 烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

美通膨降溫　Fed：可能很快會放慢升息步伐

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

澳軍機照明燈引燃大火　最新調查曝光

更多熱門

相關新聞

川普不揹鍋　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

川普不揹鍋　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

美國期中選舉持續開票，根據最新結果，民主黨保住參議院控制權，共和黨仍有機會贏下眾議院，但先前民調預測共和黨「紅色浪潮」（Red Wave）席捲的情況卻未實現。CNN報導，川普被許多共和黨人視為選情失利的罪魁禍首，但他正在致電政治盟友，鼓勵大家把怒氣轉向參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。

82歲裴洛西：會繼續對眾院發揮影響力

82歲裴洛西：會繼續對眾院發揮影響力

民主黨搶下關鍵州　參議員凱利連任

民主黨搶下關鍵州　參議員凱利連任

期中選舉影響內政　外交難改變

期中選舉影響內政　外交難改變

拜登恐成跛腳鴨　對台施壓力道大

拜登恐成跛腳鴨　對台施壓力道大

關鍵字：

2022期中選舉美國期中選舉美國大選眾議院民主黨

讀者迴響

熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

陳建州宣布PLG重大決定

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面