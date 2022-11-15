林義偉9月酒駕「承諾退選退黨」　繳清罰款繼續參選！ 網批玩假的

▲林義偉今年9月間酒駕遭逮，當時宣布要退選並退出民進黨。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

民進黨台中市第五選區市議員候選人林義偉9月間酒駕遭逮，被依公共危險罪判刑4月，但14日中選會公布的選舉公報，名單中卻依然出現他的名字，引發質疑。原來，本案酒駕檢方及林義偉本人都未上訴，全案因此定讞，林也於上周將12萬元罰金繳納完畢，因此仍具參選資格。另外，當時爆發酒駕案時，林曾在臉書宣布退黨、退選，如今文章已被刪除，此番操作也被質疑先前的說法是玩假的。

對此，《ETtoday新聞雲》尚未取得林義偉回應。

據查，林義偉2020年才曾因酒駕遭檢緩起訴，今年9月12日，他選舉跑攤行程結束，當晚在友人住處喝完酒後，仍開車上路，行經西屯區黎明路三段與經貿路二段交岔路口時，因超越停止線，被巡邏警員在黎明路三段與中科路口攔查，酒測值高達0.85毫克。

林義偉酒駕被逮後，翌日發出294字聲明稿，除了道歉，也宣布自即刻起退出台中市議員選舉，並立即退出民進黨。由於林義偉當時在第五選區呼聲極高，林義偉宣布退選，讓民進黨內部忍不住嘆「綠營在台中市議員直接少一席」，而這次民進黨台中市長候選人蔡其昌也曾公開指出，林應該要「知所進退」。

案經審理，台中地院依公共危險罪將林判刑4月，由於檢方未上訴，林本人也未於20天內上訴，全案確定。林在上周至台中地檢執行科繳完12萬元罰金。

▲林義偉仍參選台中市議員。（圖／截取自台中市選委會選舉公報）

昨日中選會公報顯示，林義偉仍繼續參選，且黨籍欄位也顯示「民主進步黨」，並未如先前承諾之「退選」、「退黨」。

據悉，檢察官認林該酒駕案沒有其他人受傷，無波及他人，並無不得易科罰金情狀，而他在參選期間的選舉語言，非檢方審酌項目。選委會則說，林是在登記參選之後才發生酒駕事件，不會影響候選人資格。

