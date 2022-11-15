獨／3寶媽選台中市長政見曝　素人經歷置頂「作文比賽第一名」

▲台中市1號候選人陳美妃經歷上赫見「校內作文比賽No.1」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長公辦政見發表會今天晚間7點登場，台中市長3位候選人無黨籍陳美妃、民進黨蔡其昌以及國民黨盧秀燕都將出席。攤開選舉公報，比較三人經歷，盧秀燕、蔡其昌分別為台中市長、立法院副院長，而陳美妃的經歷描述讓人印象深刻，當中提到「多次校內作文必賽第一名、國語日報校園徵文比賽首獎。」

▲陳美妃的競選廣告也刊登在公車上，增加曝光度。（圖／陳美妃提供）



攤開選舉公報，盧秀燕、蔡其昌在經歷欄條列出過去任職工作，盧秀燕是現任台中市長，也是6屆立委、1屆省議員，電視台中部中心主任等；蔡其昌則是2屆立法院副院長、4屆立委、中華職棒大聯盟會長等。

陳美妃在選舉公報上的經歷欄則是「曾獲多次校內作文比賽第一名、曾獲國語日報校園徵文比賽首獎、曾帶小孩到新加坡讀幼稚園及小學、曾帶三名子女赴大陸深圳、蘇州、上海及北京，學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級；僑光科技大學進修部財經法律系肄業；人民智庫出版社有限公司負責人。」

政見部分，陳美妃提出多項免費政策，包括大台中地區公私立大專院校及高中以下公立學校規劃上下學免費接送專車或校車；大台中地區學齡前兒童、學生、輪椅族群以及60歲以上老年人、中低收入戶搭台中捷運免費；另外還有路口交通號誌改良，行人通行時，直行及轉彎車輛一律暫停等。